Durante la mañana de este jueves y viernes se llevó adelante un importante operativo de documentación en la sede de la Región Sanitaria IV, con una gran participación de vecinos de Pergamino y localidades de la zona. La actividad contó con la articulación entre el Registro Provincial de las Personas, Región Sanitaria IV y distintos espacios de gestión comunitaria encabezados por Cristian Setembrini.

En diálogo con LT35 Radio Mon, Setembrini destacó la masiva concurrencia y aseguró que “la cantidad de gente superó las expectativas”. Según explicó, incluso antes del horario previsto de cierre ya se habían agotado los cupos diarios para realizar trámites.

Durante el operativo se realizaron renovaciones y reposiciones de DNI, trámites de partidas de nacimiento y consultas vinculadas a documentación de extranjeros. Además, en el lugar también se desarrollaron vacunaciones, controles sanitarios e inscripciones al Plan Fines para finalizar los estudios secundarios.

“Lo importante es acercar soluciones concretas a los vecinos y evitarles burocracia. Todo esto es gratuito y se logra gracias al trabajo articulado entre distintas áreas”, remarcó Setembrini, quien además agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación para difundir la propuesta.

El dirigente también señaló que participaron vecinos de distintas localidades del Partido, como Urquiza y Pinzón, quienes se acercaron para aprovechar los servicios ofrecidos.

Definiciones políticas y mirada hacia 2027

Consultado sobre el escenario político local y las proyecciones hacia 2027, Setembrini afirmó que actualmente su prioridad está puesta en “trabajar y gestionar soluciones para los vecinos”, aunque reconoció que continúa militando activamente dentro del peronismo.

“No tengo hoy un enfoque político personal como en otras etapas. Sí sigo haciendo política desde la gestión y el contacto con la gente”, expresó.

Respecto a la interna del peronismo pergaminense, llamó a la unidad y sostuvo que “la gente está atravesando un momento muy difícil y todos tenemos que pensar cómo salir de esta situación”. En ese sentido, consideró que los distintos sectores deben “sentarse a dialogar y trabajar juntos”.

Además, ratificó su alineamiento político con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Creo en esa persona y en el perfil que representa para sacar al país de esta situación”, sostuvo.

Finalmente, Setembrini recomendó a quienes todavía necesiten realizar trámites de documentación que se acerquen temprano al operativo, ya que los cupos diarios son limitados por cuestiones del sistema administrativo.

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