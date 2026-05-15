La cartelera cultural de la mañana de LT35 Radio Mon volvió a poner el foco en las propuestas artísticas del fin de semana en Pergamino, y en esta oportunidad recibió al director juninense Marcelo Galarse, quien presentó la obra “Niño Monstruo”, que se presentará este sábado en Espacio GAE.

La propuesta llega de la mano del grupo de teatro “Las Enaguas” y se presenta como un biodrama poético que explora la resiliencia y el amor filial frente a la violencia, invitando a una profunda reflexión sobre los vínculos familiares y la superación del trauma.

Durante la entrevista radial, Galarse contó detalles de esta obra basada en hechos reales y atravesada por una fuerte carga emocional.

“En algún momento quise escribir la historia de mi madre, una chica que empezó a parir hijos a los 14 años de su padrastro”, expresó el director, dejando entrever la crudeza del relato que inspira la pieza teatral.

Lejos de buscar el impacto desde lo explícito, el espectáculo intenta transformar ese dolor en un lenguaje sensible y poético. “Tratamos de que no sea demasiado dura o de suavizar un poco lo que queríamos decir poéticamente”, explicó.

La obra narra la conmovedora historia de un niño y el complejo vínculo con su madre, en un recorrido que viaja entre el pasado y el presente. A través de esa construcción escénica, se abordan temáticas urgentes como la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia infantil, poniendo el foco en la capacidad redentora del amor y la esperanza.

“Niño Monstruo” marca además la primera experiencia de Marcelo Galarse como director en solitario. En ese proceso contó con la curaduría de la pergaminense Luciana Cruz, quien acompañó el desarrollo dramatúrgico del proyecto.

El texto fue seleccionado entre los 15 proyectos participantes de la Clínica de Dramaturgia con Perspectiva de Género organizada por el CPTI y el Instituto Nacional del Teatro (INT), espacio donde la obra terminó de consolidar su forma definitiva.

El elenco está integrado por Marianula Bustos, Marga Chiaro, Virginia Entesano, Sebastián Miranda, Sonia Rodríguez, Mirta Taverna y Estela Tuñón. La puesta trabaja con dos figuras centrales: el “niño monstruo pequeño” y el “niño monstruo grande”, quienes reconstruyen las vivencias y las marcas que deja una infancia atravesada por la violencia y el abandono.

Un grupo con identidad regional

El grupo teatral “Las Enaguas” nació en Junín en 2012 como un espacio de investigación y creación con lenguaje propio. Con antecedentes destacados como la obra “Agosto en la piel”, centrada en la violencia obstétrica, el colectivo continúa consolidándose como un referente del teatro comprometido y con fuerte identidad regional.

Función en Pergamino

La presentación será este sábado 16 de mayo a las 20:00 en Espacio GAE.

Género: Biodrama poético

Entradas: 2477-50-8104

Contacto para prensa: Marcelo 2364-347049

La obra tiene una duración aproximada de 50 minutos.

Entrevista Completa: