La Subsecretaría de Cultura de Pergamino, junto a la Comisión de Cultura y Educación del Honorable Concejo Deliberante, realizó la presentación oficial de una nueva edición del Fondo de Promoción Cultural 2026, una iniciativa destinada a acompañar e impulsar proyectos culturales locales en distintas disciplinas.

Durante la presentación, el subsecretario de Cultura, Diego Morello, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el desarrollo cultural de la ciudad a través del acompañamiento a artistas, gestores y organizaciones culturales.

“Venimos acompañando diferentes proyectos que tienen que ver justamente con la cultura en todas sus disciplinas. Lo que se busca elegir son proyectos innovadores y este año estamos viendo muy buenos resultados de la edición anterior”, expresó Morello.

Por su parte, Silvana Ampudia, integrante del equipo de la Subsecretaría de Cultura, explicó que la inscripción estará abierta desde el 6 hasta el 27 de mayo y deberá realizarse a través del Portal Ciudadano. Además, anunció una jornada orientativa prevista para el martes 12 de mayo destinada a quienes necesiten asesoramiento para la correcta presentación de sus proyectos.

“Es importante participar de esta orientación porque hay cuestiones técnicas en el armado de los proyectos que deben cumplirse”, indicó.

Entre los requisitos, se informó que podrán participar personas mayores de 16 años, nacidas en Pergamino o con al menos dos años de residencia en la ciudad. También podrán postularse organizaciones culturales.

En representación de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, el presidente de la comisión, Bernardo Fiore Pitrelli, remarcó que uno de los principales criterios de evaluación será el aporte que cada proyecto pueda realizar a la identidad cultural pergaminense.

“La cultura es nuestra identidad y debemos cuidarla. Buscamos que haya una distribución equitativa entre disciplinas y que los proyectos reflejen la identidad de Pergamino”, señaló.

Asimismo, se detalló que tras el cierre de inscripción comenzará una etapa de evaluación que demandará alrededor de 45 días y que podría incluir entrevistas con algunos postulantes como parte del proceso de selección.

Desde la organización destacaron además que la Comisión acompañará durante el año el desarrollo y concreción de los proyectos seleccionados.

Entrevista completa: