Durante el móvil de LT35 Radio Mon AM 1540, la directora de Veterinaria del Partido de Pergamino, Fernanda Lauzzo, brindó detalles sobre una nueva edición de “El sueño de la cucha propia”, la propuesta impulsada por el área municipal que combina vacunación antirrábica, concientización sobre tenencia responsable y promoción de adopciones.

La actividad se desarrollará este viernes entre las 14 y las 16 horas en el sector de las calles Irigoyen y Chile, dentro del Parque Belgrano. Inicialmente estaba prevista en la plazoleta de los Ferroviarios del Parque España, pero finalmente se trasladó de lugar.

Durante la entrevista, Lauzzo explicó que en la jornada estarán presentes algunos de los perros alojados en caniles municipales para que los vecinos puedan conocerlos y comenzar el proceso de adopción.

“Llevamos algunos de tantos que tenemos allá en caniles. No es una adopción directa, sino que hacemos una entrevista previa para conocer qué busca cada familia y poder ofrecer el perro que mejor se adapte”, señaló.

Además, detalló que el proceso incluye una evaluación de las condiciones del hogar, especialmente en relación al cerramiento del lugar para evitar que los animales queden expuestos a la vía pública. Luego, se realiza una etapa de adopción a prueba de entre 10 y 15 días antes de concretar la adopción definitiva.

La funcionaria también recordó que quienes no puedan asistir a la actividad igualmente pueden acercarse a caniles municipales cualquier día de la semana. La atención administrativa se realiza de 8 a 13 horas y allí se coordinan entrevistas y visitas para quienes estén interesados en sumar una mascota a la familia.

En el marco de la jornada también se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos a partir de los tres meses de edad.

“Los esperamos a todos”, expresó Lauzzo al cierre de la entrevista con el móvil de Radio Mon.

Entrevista Completa: