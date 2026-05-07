En el marco de los festejos por los 40 años de Pergamino Automotores, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, destacó la importancia del concesionario pergaminense dentro de la red nacional de la marca y presentó oficialmente la nueva Renault Boreal, uno de los modelos más tecnológicos de la compañía.

Durante una entrevista brindada en el evento realizado en Pergamino, Sibilla señaló que la celebración tuvo un doble significado: “Festeja los 40 años de Pergamino Automotores y al mismo tiempo hace el lanzamiento de Boreal, que es un vehículo muy importante para nuestra gama”.

El directivo explicó que la nueva Boreal incorpora una fuerte apuesta tecnológica y de confort para los usuarios. Entre las características más destacadas mencionó que el vehículo cuenta con más de 20 sistemas ADAS de asistencia a la conducción y con Google integrado de fábrica.

“Vos podés hablarle al auto y el auto puede ejecutar acciones como prender el aire acondicionado, cambiar el modo de conducción o recomendar restaurantes de la zona”, explicó Sibilla, remarcando además que el sistema utiliza inteligencia artificial para mejorar la interacción con el conductor.

También detalló que el vehículo incluye conectividad con paquete de datos durante los primeros tres años y que desde la marca recomiendan a los clientes dedicar unos minutos en el concesionario antes de salir a manejar para dejar configuradas todas las funciones inteligentes del automóvil.

En relación al aniversario de Pergamino Automotores, Sibilla valoró la trayectoria del concesionario local y el vínculo histórico con la automotriz francesa.

“Para nosotros es un orgullo tener concesionarios que están con la marca desde hace tantos años. Tenemos muchos de 40, 50 y hasta 60 años. Eso habla mucho de Renault y también de los concesionarios”, expresó.

Además destacó el trabajo de Juan Manuel “Juano” Volpe y su equipo, subrayando su rol dentro de la red nacional de concesionarios Renault.

“Siempre tuvo una forma de trabajar construyendo y buscando alternativas para seguir fortaleciendo la marca, tanto en los momentos fáciles como en los difíciles”, agregó.

Sobre el cierre de la entrevista, Sibilla también hizo referencia al gran presente del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, luego de su actuación en Miami.

“Fue un fin de semana de sueño para Franco. Viene trabajando muchísimo y los resultados llegan cuando uno trabaja consistentemente y de manera responsable”, concluyó.

Entrevista Completa: