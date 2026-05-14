El doctor Matías Olivero Vila dialogó con el programa Nuestro Tiempo de LT35 Radio Mon y destacó como un “hito importante” la reglamentación del régimen de transparencia fiscal en tres distritos del país: Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut.

La medida permitirá que los consumidores puedan ver reflejados en los tickets los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos, y en algunos casos también tasas municipales. Según explicó Olivero Vila, se trata de un paso clave dentro de la denominada “Ley de Ticket”, que busca transparentar cuánto del precio final de un producto corresponde efectivamente a impuestos.

“Durante 50 años en la Argentina estuvo prácticamente prohibido mostrar los impuestos. Nosotros creemos que esa falta de información fue una de las razones por las cuales terminamos teniendo los impuestos más altos del mundo”, sostuvo.

El referente de la organización País con Lógica recordó que actualmente ya se visualizan en todo el país los impuestos nacionales, como el IVA, los impuestos internos y los tributos aplicados a los combustibles. Sin embargo, quedaba pendiente la adhesión de las provincias para incorporar tributos locales en los comprobantes de compra.

En ese sentido, destacó que las nuevas reglamentaciones permitirán comenzar a visualizar el impacto de Ingresos Brutos y, en el caso de Entre Ríos, también las tasas municipales. “No estamos hablando de bajar ni aumentar impuestos, simplemente de decirle la verdad fiscal al contribuyente”, afirmó.

Olivero Vila consideró que la implementación podría generar un “efecto dominó” en el resto de las provincias que todavía no avanzaron con la reglamentación. Actualmente también adhieren Santa Fe y Mendoza, aunque aún no reglamentaron el sistema.

Durante la entrevista, el especialista cuestionó especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos, al señalar que “no existe en el mundo tal como está diseñado en Argentina”. Explicó que se aplica sobre cada eslabón de la cadena comercial, sin considerar ganancias o valor agregado, lo que genera un fuerte impacto acumulativo sobre el precio final de los productos.

“Es como ir agregando sal tributaria en cada etapa de producción y comercialización. Al final terminás con un producto cargado de impuestos”, ejemplificó.

También remarcó que, según distintos estudios internacionales, Argentina posee la presión fiscal más alta del mundo en el sector formal de la economía. En relación al IVA, recordó que el país aplica una alícuota general del 21%, una de las más elevadas del planeta, incluso sobre gran parte de los alimentos.

Finalmente, Olivero Vila insistió en que la clave está en la participación ciudadana y en la generación de conciencia fiscal. “Cuando la gente toma conocimiento de cuánto paga, empieza a exigir mejores servicios, menos gasto público y un sistema tributario más razonable”, concluyó.

Entrevista Completa: