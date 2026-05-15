Por la novena fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig jugará este domingo desde las 15.30 frente a 9 de Julio de Rafaela, en el cierre de la primera rueda del campeonato. El encuentro será arbitrado por Guillermo González, de la Liga de Resistencia.

LT 35 Radio Mon AM 1540 llevará todas las alternativas en vivo desde las 14.30 con el equipo deportivo de la emisora, acompañando una vez más al rojinegro en una nueva presentación fuera de Pergamino.

La fecha también tendrá estos encuentros:

Escobar FC vs Sportivo Belgrano

El Linqueño vs Gimnasia de Concepción del Uruguay

Gimnasia de Chivilcoy vs Defensores de Belgrano

Sportivo Las Parejas vs Independiente

Torneo Seis Ligas: suspendida la Primera División

Finalmente quedó suspendido el inicio de la tercera fase del Torneo Seis Ligas en Primera División. La medida se debe a la protesta presentada por Recreativo de Carmen de Areco ante CUSA de Salto.

El expediente será elevado al Tribunal correspondiente y, debido a los tiempos administrativos, no habrá actividad este fin de semana en la máxima categoría.

En tanto, la divisional Sub 23 se disputará normalmente.

Básquet local: se juega la undécima fecha

El campeonato local de básquet tendrá actividad entre domingo y lunes con la disputa de una nueva jornada de Primera División.

El domingo jugarán:

20.00: Pampa de Salto vs Sirio

20.30: Sportivo Rojas vs Alianza

La fecha continuará el lunes:

21.00: Comunicaciones vs Sports

21.15: Gimnasia vs Juventud

21.15: Ricardo Gutiérrez vs Argentino

Ciclismo: vuelve la actividad al Panorámico

Pergamino será escenario este domingo de la cuarta fecha del calendario 2026 organizado por el Club Ciclistas Unidos Pergamino.

La actividad comenzará a las 9.00 en el circuito El Panorámico y reunirá a corredores de distintas categorías. Además, se disputará la tercera y última fecha del campeonato de mountain bike en el trazado interno del predio.

Juegos Bonaerenses 2026: últimas horas de inscripción

Hasta este 15 de mayo permanecerá abierta la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026, organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes.

La competencia incluye más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

Los interesados pueden anotarse en el sitio oficial: Juegos Bonaerenses

Rally Regional en Rojas con transmisión especial de LT 35

Este fin de semana se correrá la tercera fecha del Rally Regional en los caminos rurales del partido de Rojas, con una importante presencia de pilotos en todas las categorías.

El equipo AUTODEPORTES realizará una cobertura especial con transmisión en vivo por LT 35 Radio Mon AM 1540, llevando toda la emoción del automovilismo regional a la audiencia de Pergamino y la zona.