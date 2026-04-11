Ya se encuentra abierta la inscripción para la 35º edición de los Juegos Bonaerenses, la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, en la que Pergamino vuelve a decir presente con gran participación y destacadas actuaciones.

Los interesados podrán anotarse hasta el próximo 15 de mayo a través del sitio oficial: plenus.juegos.gba.gob.ar

En esta nueva edición, las disciplinas están organizadas en las siguientes categorías:

Deportes Juveniles

Deportes para Personas con Discapacidad (PCD)

Deportes para Adultos Mayores

Cultura

Desde el área de Deportes del Municipio recordaron que Pergamino ha sido históricamente protagonista en esta competencia, tanto en lo deportivo como en lo cultural, por lo que se espera nuevamente una importante convocatoria de participantes.

Para consultas e inscripción en Deportes Juveniles y Deportes PCD, los interesados pueden comunicarse con:

Rodrigo Echecopar: [email protected] | WhatsApp 2477 301874

| WhatsApp 2477 301874 Subsecretaría de Deportes: [email protected] | WhatsApp 2477 664759

En tanto, para consultas vinculadas a Cultura (juveniles, adultos mayores y PCD), está disponible el contacto de:

Cristian Capurelli: [email protected] | WhatsApp 2477 650029

Los Juegos Bonaerenses representan una oportunidad única de integración, desarrollo y competencia para miles de bonaerenses, promoviendo el deporte y la cultura en todo el territorio provincial.