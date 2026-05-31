A pocos días del inicio de AgroActiva 2026, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de Latinoamérica ultima los detalles para recibir a miles de visitantes en Armstrong, Santa Fe. En diálogo con el programa Nuestro Tiempo, que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540 Pergamino, la responsable de prensa de AgroActiva, Daniela Godáchevich, brindó un panorama de todo lo que ofrecerá la edición número 32 de la exposición.

La muestra se desarrollará del 3 al 6 de junio y abrirá sus puertas cada jornada desde las 8:30. Según explicó Godáchevich, gran parte de la infraestructura ya está montada en el predio y sólo restan los últimos detalles para recibir a productores, empresarios, profesionales y familias de todo el país.

“Estamos muy contentos con la muestra que vamos a ofrecer. Será una edición con mucha innovación, tecnología, financiamiento y actividades para todos los públicos”, destacó.

Financiamiento y tecnología, dos grandes protagonistas

Uno de los principales atractivos volverá a ser el sector de maquinaria agrícola, con stands cada vez más grandes y modernos, donde las empresas presentarán sus últimas novedades tecnológicas y propuestas comerciales.

Además, AgroActiva contará con la presencia de diez entidades bancarias. Entre ellas se destaca Banco Nación, naming sponsor y patrocinador oficial de la exposición, que anunciará líneas de crédito con tasas que, según adelantaron desde la organización, estarán entre las más competitivas del mercado para la compra de maquinaria e inversiones productivas.

Capacitaciones, jóvenes e inteligencia artificial

La edición 2026 incorporará una nutrida agenda de capacitaciones en el espacio denominado “ProActiva Arena”.

El miércoles estará dedicado a “Mujeres Activas”, con conferencias pensadas y desarrolladas por mujeres vinculadas al sector agropecuario.

El jueves será el turno de los jóvenes, con la participación de organizaciones como AJA Jóvenes, grupos CREA y otras entidades del sector. También se realizará un hackatón agropecuario en el que participarán estudiantes de escuelas agrotécnicas, con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino y la Municipalidad de Venado Tuerto.

Durante esa jornada también disertará el reconocido analista económico Salvador Di Stéfano.

El viernes estará enfocado en la innovación y la inteligencia artificial aplicada al agro, con exposiciones de especialistas como Santiago Siri y Pablo Brunet.

Una ganadería en crecimiento

Otro de los sectores que mostrará una fuerte expansión será la ganadería. La exposición contará con una mayor cantidad de animales en exhibición y remates organizados por Agricultores Federados Argentinos como consignataria oficial.

También participarán importantes firmas consignatarias y, por primera vez, habrá remates de ganado Holando junto a un Patio Lechero impulsado por organismos vinculados al sector lácteo nacional.

Un festival al estilo Jesús María

Como una de las novedades destacadas, AgroActiva presentará el viernes por la tarde un festival realizado en conjunto con la organización del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, llevando al predio parte del espíritu de uno de los eventos más emblemáticos del país.

Una propuesta para toda la familia

Desde la organización remarcan que AgroActiva no es sólo un espacio de negocios. La exposición ofrece gastronomía, artesanías, espectáculos y actividades recreativas, convirtiéndose en una opción para toda la familia.

“El sábado suele ser el día más familiar. Hay mucho para recorrer, disfrutar y conocer. AgroActiva mantiene ese espíritu de encuentro entre la producción, la innovación, los negocios y la familia”, señaló Godáchevich.

Entrada gratuita para los cuatro días

La responsable de prensa recordó que quienes deseen asistir pueden descargar una invitación especial gratuita desde la página oficial de AgroActiva, la cual permite ingresar sin costo durante las cuatro jornadas de la muestra.

Desde Pergamino, el predio se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros, sobre la intersección de la Ruta Nacional 178 y la autopista Rosario-Córdoba, una ubicación estratégica que facilita el acceso para los visitantes de la región.

Con expectativas positivas, buenas perspectivas para el sector agropecuario y una agenda cargada de actividades, AgroActiva 2026 se prepara para volver a convertirse en el gran punto de encuentro del campo argentino.