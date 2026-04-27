El móvil de Radio Mon AM 1540, en el programa La Mañana de la Radio, realizó una entrevista a Carlos Sosa Aianba, quien brindó detalles sobre un importante congreso vinculado al maíz que se desarrollará en la ciudad y que tendrá como eje central una mirada hacia el futuro de la producción agropecuaria.

En el marco de los 50 años desde el primer congreso realizado en 1976, Sosa Aianba destacó la enorme transformación que ha tenido el sector: “Los cambios han sido impresionantes e inimaginables”, afirmó, al repasar hitos como la incorporación de la siembra directa, los avances en genética, la resistencia a herbicidas, la tolerancia a insectos y la evolución tecnológica en maquinaria y sistemas productivos.

Además, remarcó el papel clave que tendrán las nuevas tecnologías en los próximos años, como la inteligencia artificial, los drones y los desarrollos biológicos, que aparecen como herramientas fundamentales frente a los desafíos ambientales.

El congreso abordará distintos ejes temáticos, entre ellos genética y mejoramiento, fisiología y manejo del cultivo, nutrición, protección vegetal, avances tecnológicos y comercialización. También se pondrá especial énfasis en el crecimiento del uso del maíz en biocombustibles, lo que amplía su importancia dentro de la matriz productiva.

“El futuro no va a ser más de lo mismo, va a ser totalmente distinto. Este congreso busca justamente eso: invitarnos a imaginar cómo será el maíz en el año 2076”, expresó, citando al físico Albert Einstein para reforzar la idea de que la imaginación será clave en los procesos de innovación.

En cuanto a la organización, destacó el trabajo conjunto de instituciones como la UNNOBA, el INTA, AgroActiva, Maizar, el CRUP y el Municipio de Pergamino, lo que brinda respaldo y solidez al evento. También reconoció especialmente a Gustavo Madoni, quien será presidente del congreso, y a Luciana Galicia como vicepresidenta, junto a un amplio equipo de trabajo.

Finalmente, Sosa Aianba subrayó la importancia de que este tipo de iniciativas no solo queden en el ámbito científico, sino que también lleguen a productores, asesores y a la comunidad en general, haciendo foco en la necesidad de mejorar la comunicación del sector agropecuario y su vínculo con el ambiente.

Escuchá la entrevista completa: