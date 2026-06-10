En el marco de las actividades que se desarrollan en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), la vice rectora, Florencia Castro, brindó un mensaje a los periodistas presentes y aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento permanente de los medios de comunicación, especialmente en el contexto actual que atraviesan tanto la educación superior como el periodismo.

Durante un encuentro realizado en el Rectorado de la sede Pergamino, Castro explicó que la convocatoria tuvo un carácter informal y estuvo motivada por la reciente celebración del Día del Periodista. Además, coincidió con la realización de TecUNNOBA, la muestra tecnológica y educativa que reúne a estudiantes y visitantes para conocer las distintas propuestas de la universidad.

“Queríamos compartir un momento con ustedes para agradecerles fundamentalmente el acompañamiento que siempre nos brindan”, expresó la vice rectora, quien también transmitió las disculpas del rector por no poder participar del encuentro debido a un inconveniente de último momento.

Castro destacó que los medios de comunicación han sido fundamentales para difundir tanto las actividades como las dificultades que atraviesa la universidad pública. “En momentos tan complejos para la universidad, ustedes nos han acompañado mostrando todo lo que hacemos y también cuáles son las problemáticas que enfrentamos”, señaló.

La vice rectora también se refirió a la situación actual del periodismo y valoró la importancia de contar con profesionales y medios comprometidos con la información veraz. En ese sentido, advirtió sobre los desafíos que representan las redes sociales, la circulación de noticias falsas y los constantes cuestionamientos a la labor periodística.

“Es realmente importante tener periodistas y medios que puedan construir información confiable para la sociedad de Pergamino y la región, y así combatir la desinformación que circula actualmente”, sostuvo.

Por otra parte, hizo referencia al avance de la inteligencia artificial y su impacto en las distintas profesiones, aunque remarcó que el criterio humano seguirá siendo indispensable.

“Más allá de todas las herramientas tecnológicas que podamos incorporar, el componente humano, la decisión y el criterio de las personas serán irreemplazables en el futuro”, afirmó.

Finalmente, reiteró el agradecimiento de la comunidad universitaria hacia los trabajadores de prensa y destacó el valor de su tarea para mantener informada a la sociedad.

La actividad se desarrolló mientras avanzaba una nueva edición de TecUNNOBA en Pergamino, luego de haberse realizado días atrás en la ciudad de Junín.