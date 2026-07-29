El periodista Gustavo Pérez Ruiz, una de las voces más representativas de la comunicación pergaminense y protagonista de más de 30 años de historia en Radio Mon, fue distinguido este martes como Pergaminense Sobresaliente por el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional, su compromiso con la comunidad y su invaluable aporte al periodismo local.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución N.º 3418/26, en una emotiva ceremonia que reunió a concejales, familiares, colegas, amigos y representantes de distintos ámbitos de la ciudad. El reconocimiento destacó sus más de cuatro décadas de ejercicio ininterrumpido de la profesión, su contribución a la preservación de la memoria histórica de los medios de comunicación de Pergamino y su permanente vocación de formar a nuevas generaciones de periodistas.

Para Radio Mon, este reconocimiento tiene un significado especial. Gustavo Pérez Ruiz fue parte fundamental de la identidad de esta emisora durante más de tres décadas. Desde estos micrófonos construyó un estilo propio, basado en el respeto por todas las voces, la búsqueda permanente de la verdad, el compromiso con la información y una profunda vocación de servicio hacia la comunidad.

A lo largo de su carrera supo ganarse el respeto de colegas, entrevistados y oyentes por una manera de ejercer el periodismo en la que siempre prevalecieron la independencia, la ética y la responsabilidad. Con convicciones firmes, pero abierto al diálogo, entrevistó con el mismo respeto a quienes compartían sus ideas y a quienes pensaban diferente, convencido de que el verdadero periodismo se construye escuchando todas las campanas y haciendo las preguntas necesarias.

Durante el acto, concejales destacaron no solo su enorme recorrido profesional, sino también su calidad humana, su compromiso con los derechos humanos, su participación en causas sociales y su permanente disposición para enseñar y acompañar a quienes dieron sus primeros pasos en los medios de comunicación.

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de la periodista Leticia Conti, autora del proyecto que impulsó este reconocimiento. En su mensaje recordó la influencia que Gustavo tuvo en su propia carrera y en la de tantos comunicadores, destacando su capacidad para descubrir vocaciones, abrir puertas y construir comunidad. «Tu principal capital es la credibilidad, esa riqueza que no se compra ni se improvisa», expresó, al tiempo que definió al homenajeado como un hombre que hizo del periodismo «una ética y una manera generosa de estar en el mundo».

Visiblemente emocionado, Gustavo Pérez Ruiz agradeció la distinción y repasó distintos momentos de una trayectoria marcada por la pasión por la comunicación. Recordó sus comienzos, los cambios que atravesó el periodismo a lo largo de los años y expresó su gratitud hacia la ciudad de Pergamino y hacia cada una de las personas que lo acompañaron durante su recorrido profesional.

Desde Radio Mon celebramos con enorme orgullo este merecido reconocimiento a quien dedicó gran parte de su vida a esta casa, dejando una huella imborrable en la historia de la emisora y del periodismo pergaminense.

Porque más allá de los años frente al micrófono, Gustavo Pérez Ruiz deja un legado construido sobre la honestidad, el respeto, el compromiso con la verdad y la convicción de que el periodismo es, ante todo, un servicio a la comunidad.

Felicitaciones, Gustavo. Esta también será siempre tu casa.