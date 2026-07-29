Hay reconocimientos que trascienden a quien los recibe porque también abrazan a los lugares que formaron parte de su historia. Para quienes hacemos Radio Mon, la distinción otorgada a Gustavo Pérez Ruiz como Pergaminense Sobresaliente por el Honorable Concejo Deliberante representa uno de esos momentos de profundo orgullo.

Durante más de 30 años, Gustavo fue una de las voces que identificaron a esta emisora. Desde estos estudios construyó una forma de hacer periodismo basada en el respeto, la búsqueda permanente de la verdad, la escucha de todas las voces y el compromiso con la comunidad.

El reconocimiento, aprobado mediante la Resolución N.º 3418/26, destaca sus más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación, su aporte a la preservación de la memoria histórica del periodismo pergaminense y su permanente vocación de enseñar y acompañar a nuevas generaciones de comunicadores.

Pero quienes compartimos con él el día a día sabemos que ese recorrido no puede medirse solamente en años. Gustavo dejó una marca en cada compañero de trabajo, en cada operador, en cada productor, en cada periodista y, sobre todo, en miles de oyentes que encontraron en su voz una referencia de credibilidad y respeto.

Ejerció el periodismo con convicciones firmes, pero sin renunciar nunca al diálogo. Escuchó todas las campanas, preguntó con honestidad y entendió que informar también significa generar espacios para que todas las voces puedan ser escuchadas.

Durante el acto realizado en el Honorable Concejo Deliberante, colegas, familiares, amigos y representantes de la comunidad acompañaron un homenaje cargado de emoción. Entre los momentos más destacados estuvieron las palabras de la periodista Leticia Conti, quien recordó el enorme impacto que Gustavo tuvo en la formación de numerosos comunicadores y definió a la credibilidad como el mayor patrimonio de su trayectoria.

Visiblemente emocionado, Gustavo agradeció la distinción y repasó parte de una vida dedicada al periodismo, recordando los desafíos de la profesión y renovando su agradecimiento a Pergamino, la ciudad que eligió una y otra vez y que hoy le devuelve ese cariño con uno de sus máximos reconocimientos.

En Radio Mon sentimos que este homenaje también reconoce una parte de nuestra historia. Porque Gustavo ayudó a construir la identidad de esta emisora, acompañó a generaciones de oyentes y dejó un legado que seguirá siendo un ejemplo para quienes creemos que el periodismo se ejerce con ética, responsabilidad y compromiso.

Felicitaciones, Gustavo.

Esta fue, es y siempre será tu casa.