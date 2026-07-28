La compañía de teatro infantil «Lluvia de Borboletas» desembarca esta semana en Pergamino con dos espectáculos especialmente pensados para diferentes edades. En diálogo con La Mañana de la Radio por LT35 Radio Mon, Vicky Laffué, integrante de la compañía, brindó detalles sobre las funciones que se presentarán el jueves 30 y viernes 31 de julio.

Actualmente de gira por distintas ciudades durante las vacaciones de invierno, la compañía integrada por Vicky Laffué y el músico Pipo Vega llegará a Pergamino con dos propuestas que combinan teatro, literatura, música en vivo y participación del público.

«Estamos recorriendo distintas ciudades con nuestros espectáculos y es una alegría volver a Pergamino», expresó Laffué durante la entrevista, destacando además la importancia de que las familias puedan acceder a propuestas culturales de calidad para los más pequeños.

Dos espectáculos para distintas edades

La primera presentación será el jueves 30 de julio a las 16 horas en la librería Leer en Tribu, con «El Tren Musical de las Estaciones», una propuesta destinada a niños y niñas de entre 4 y 7 años.

Según explicó la artista, el espectáculo invita a recorrer las estaciones del año a través de historias, canciones, movimiento y una puesta en escena dinámica con música en vivo de impronta electropop, donde los chicos participan activamente durante toda la función.

Al día siguiente, viernes 31 de julio también a las 16, será el turno de «Bosque», una experiencia teatral para la primera infancia que se presentará en el Espacio Yerta.

La obra está dirigida a bebés desde los 6 meses hasta los 3 años y propone un recorrido sensorial donde la poesía, la música en vivo y los objetos escénicos buscan estimular todos los sentidos. Laffué destacó que el espectáculo genera una experiencia muy cercana entre los artistas, los niños y sus familias, creando un momento íntimo y de gran emoción.

Siete años creando para las infancias

La compañía Lluvia de Borboletas, oriunda de Chascomús, lleva siete años desarrollando propuestas teatrales destinadas a las infancias, con espectáculos que abarcan desde los bebés hasta niños de siete años.

Además, Vicky adelantó que el grupo trabaja en una nueva producción que será estrenada en octubre y manifestó su deseo de regresar próximamente a Pergamino con esta nueva propuesta artística.

Entradas

Jueves 30 – 16:00 El Tren Musical de las Estaciones Lugar: Leer en Tribu Reservas: 2477-510807

Viernes 31 – 16:00 Bosque Lugar: Espacio Yerta (Estrada 1953) Reservas: 2477-550011



Quienes deseen conocer más sobre la compañía pueden seguir sus redes sociales en Instagram como @lluvia_de_borboletas, donde también comparten información sobre sus giras y propuestas artísticas.

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