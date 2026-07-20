En un emotivo acto realizado en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, la reconocida docente y referente del folclore María Delia Pujol fue distinguida por su extensa trayectoria y su invaluable contribución a la cultura, la educación y la preservación de las tradiciones argentinas.

La ceremonia reunió a concejales, familiares, exalumnos, colegas y vecinos que acompañaron un reconocimiento cargado de emoción hacia una mujer que dedicó gran parte de su vida a formar generaciones a través de la danza y el amor por el folclore.

Durante la apertura del acto, las autoridades del Concejo destacaron que homenajes de este tipo «engrandecen a la comunidad», al reconocer a personas que dejan una huella profunda en la vida de los pergaminenses.

El presidente de la Comisión de Cultura, Guzmán Rodríguez Gutiérrez, subrayó la importancia de realizar la distinción en el Día del Amigo y remarcó el valor del folclore como herramienta para unir personas y fortalecer los lazos comunitarios.

«El folclore es amistad, es compartir, es comunicarse. Gracias a María Delia, Pergamino es muy reconocido en la región por su trabajo cultural. Hoy sos parte del patrimonio cultural de todos los pergaminenses», expresó el concejal.

Visiblemente emocionada, María Delia Pujol agradeció el reconocimiento y recordó con cariño sus años como docente y formadora de bailarines.

«Hoy está presente mi primer alumno varón y mi primera alumna. Después llegaron distintas generaciones, padres e hijos. Haber sembrado en cada uno ese amor por lo nuestro y por nuestras tradiciones es el mayor regalo que me pudo dar la vida», manifestó.

Aunque ya se encuentra retirada de la actividad docente, aseguró que continúa comprometida con la difusión del folclore argentino.

«Siempre tengo el corazón puesto donde pueda dar una mano, donde pueda ayudar para que nuestros alumnos sigan haciendo crecer nuestro folclore y nuestra tradición.»

El reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante puso en valor una trayectoria marcada por la enseñanza, el compromiso y la pasión por la cultura popular, dejando en evidencia el legado de una mujer que, a través de la danza y la educación, contribuyó a fortalecer la identidad cultural de Pergamino durante décadas.