Desde este viernes y hasta el domingo, Pergamino ofrecerá una amplia agenda cultural y recreativa con propuestas para todas las edades. Teatro, música en vivo, cine, danza, ferias, visitas guiadas y actividades vinculadas a la historia local formarán parte de un fin de semana pensado para disfrutar en familia y con amigos.

Viernes con literatura, teatro, danza y música

La programación comenzará con Lectores Anónimos, una tertulia literaria que se desarrollará de 18 a 20 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, donde los participantes podrán compartir lecturas, recomendaciones y experiencias en torno a los libros.

También a las 18 horas, el Teatro Municipal Unión Ferroviaria será escenario de la presentación de la muestra de teatro Varieté, mientras que a las 19 horas el Centro Cultural Bellas Artes recibirá el espectáculo de danza «El Regreso», protagonizado por Rocío Greco.

La música tendrá un lugar destacado con una nueva edición del ciclo Música en el Museo, donde la Orquesta El Desbande se presentará desde las 19 horas en el Museo Municipal.

Por la noche, la agenda continuará con «Impro en cuotas», el ciclo mensual de improvisación teatral que comenzará a las 21 horas en Yerta Centro Cultural. A la misma hora se presentará la obra «Yo ya no» en Habemus Theatrum, mientras que desde las 21.30 Simón «El Vikingo» ofrecerá un show de música en vivo en Ritmo Club.

La jornada culminará con una nueva edición de la Fiesta Inclusiva, prevista para las 22 horas en el Parque Belgrano.

Sábado con feria, capacitación y recorridos históricos

El sábado comenzará con la Feria Verde Agroecológica, que funcionará de 9 a 13 horas en el Parque España, reuniendo a productores locales y emprendedores comprometidos con la producción sustentable.

En paralelo, entre las 9 y las 17 horas, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez será sede de una Jornada de Actualización de Preparación Física, dictada por el reconocido especialista Horacio Anselmi y destinada a entrenadores, profesores y estudiantes relacionados con el deporte.

Durante la jornada también podrán visitarse el Museo Municipal de Pergamino, el Museo Héroes de Malvinas y la Casa Natal de Arturo Illia, ubicada en la esquina de avenida Jáuregui y Becerra, uno de los sitios históricos más emblemáticos de la ciudad.

Domingo de historia, cine, música y teatro

El domingo continuará la posibilidad de recorrer la Casa Natal de Arturo Illia, el Museo Municipal y el Museo Héroes de Malvinas. Además, habrá visitas al Museo Batallas de Cepeda, que propone un recorrido por uno de los hechos más importantes de la historia argentina.

La agenda cinematográfica incluirá la proyección de «Nuestra Cosa Perdida», con una presentación especial de Martina Cruz, desde las 18 horas en el Centro Cultural Registrarte.

A las 19 horas, la Banda Municipal ofrecerá un concierto en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, mientras que el cierre del fin de semana llegará con la obra «Hasta que la muerte nos una», que subirá a escena a las 19.30 horas en Espacio Cíclico Rojo.

Con una variada programación que combina arte, historia, música, literatura y propuestas recreativas, Pergamino se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades abiertas al público y pensadas para todos los gustos.