En una entrevista con el programa «Nuestro Tiempo de Radio», que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon, la presidenta de la institución, Lidia Piatti, repasó el trabajo realizado durante el primer año del Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino y destacó las oportunidades que ofrece para empresas, industrias, comercios y estudiantes.

A un año de su creación, el Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino continúa consolidándose como un espacio destinado a fortalecer los lazos comerciales, institucionales y educativos entre Argentina e Italia, promoviendo nuevas oportunidades para el sector productivo local.

Durante una entrevista en «Nuestro Tiempo de Radio», el programa que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon, la presidenta del Centro, Lidia Piatti, recordó los objetivos con los que nació la institución y el trabajo que viene desarrollando junto a la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, integrante de la red mundial de cámaras italianas presentes en 63 países.

«La Cámara trabaja para mejorar la competitividad de las empresas y nosotros funcionamos como un nexo local para acercar todas esas herramientas y oportunidades a Pergamino», explicó.

Un puente entre Pergamino e Italia

Piatti señaló que el Centro promueve el intercambio comercial entre ambos países, brindando asistencia a empresas interesadas en internacionalizar sus productos y servicios, facilitando contactos con instituciones italianas y generando espacios de vinculación para nuevos negocios.

Además, destacó que los empresarios pueden acceder a información económica, programas de capacitación, pasantías, becas y diversas herramientas orientadas al desarrollo de proyectos con proyección internacional.

Ferias y misiones comerciales

Entre las actividades impulsadas por la Cámara Italiana, la presidenta mencionó las tradicionales ferias internacionales vinculadas a la producción quesera, la industria del mueble, la moda, la hospitalidad y la tecnología, además de misiones comerciales y técnicas que permiten a empresarios argentinos conocer experiencias de innovación y desarrollo en distintos puntos de Italia.

También recordó las misiones vinculadas al ecosistema tecnológico de Silicon Valley, impulsadas junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como una muestra de las posibilidades de intercambio que genera esta red internacional.

Oportunidades para empresas y estudiantes

El Centro Económico Ítalo-Argentino está dirigido a comerciantes, empresarios, industrias y también estudiantes interesados en acceder a programas de formación, becas y experiencias internacionales.

Piatti destacó que uno de los propósitos de la entidad es seguir acercando esas oportunidades a Pergamino y fortalecer el entramado productivo local mediante la cooperación con instituciones italianas.

Un reconocimiento a las raíces italianas de Pergamino

Durante la charla también recordó que, en la inauguración del Centro, se reconoció a empresas pergaminenses con más de 40 años de trayectoria y de origen italiano, poniendo en valor el aporte que la inmigración realizó al desarrollo económico de la ciudad.

A un año de su puesta en marcha, el Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino continúa trabajando para generar nuevos vínculos comerciales, promover la innovación y abrir puertas a empresas e instituciones locales interesadas en proyectarse hacia el mercado internacional.

Entrevista Completa: