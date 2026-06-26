El emprendimiento ubicado en Ruta 8 y avenida Pellegrini cumple un año de crecimiento y se consolidó como un espacio que combina naturaleza, gastronomía y actividades recreativas para toda la comunidad.

La Romería Vivero & Café celebra este domingo 28 su primer aniversario desde la apertura de sus puertas en Pergamino. Lo que comenzó como un vivero familiar se transformó, con el paso de los meses, en un punto de encuentro para vecinos que buscan disfrutar de un café, un almuerzo rodeados de plantas o participar de distintas actividades.

En diálogo con LT35 Radio Mon, Irene, una de las responsables del emprendimiento, expresó la alegría por este primer año de trabajo y adelantó que la celebración incluirá una torta para compartir con quienes se acerquen al lugar.

«Estamos muy contentos. Abrimos primero el vivero y después pudimos concretar el café, que siempre estuvo en nuestros planes. La respuesta de la gente fue muy buena desde el primer momento», señaló.

Un espacio que conquistó a los pergaminenses

Ubicado sobre Ruta Nacional 8 y avenida Pellegrini, La Romería logró diferenciarse por una propuesta que une naturaleza, gastronomía y un ambiente pensado para disfrutar sin apuros.

Además del vivero y la cafetería, el lugar ofrece viandas para el almuerzo, una alternativa que también encontró una importante aceptación entre los clientes.

«Hay personas que vienen por las viandas y descubren el vivero. Otros llegan por las plantas y terminan tomando un café. La idea siempre fue generar un espacio para pasar un buen momento», explicó Irene.

El torneo de chinchón, una propuesta que sorprendió

Uno de los atractivos más originales del emprendimiento son los torneos de chinchón, una iniciativa que rápidamente ganó seguidores.

La idea nació de uno de los integrantes del equipo y ya se realizaron dos ediciones, con una importante convocatoria.

«La gente viene a jugar, se divierte y después aprovecha para conocer el vivero o disfrutar del café. Todo se va complementando», comentó.

Talleres y eventos para el segundo año

Pensando en esta nueva etapa, desde La Romería ya preparan una agenda con distintas actividades.

Entre las propuestas se destacan talleres de jardinería y paisajismo, encuentros sobre plantas aromáticas con merienda incluida y la posibilidad de que otros emprendedores utilicen el espacio para desarrollar charlas o capacitaciones.

«Nos gusta que siempre estén pasando cosas. Queremos que el lugar siga creciendo como un espacio de encuentro para toda la comunidad», afirmó Irene.

Invitación a celebrar

Como parte de los festejos por el primer aniversario, este sábado y durante el fin de semana quienes visiten La Romería podrán compartir una porción de torta junto al equipo del emprendimiento.

Los interesados también pueden realizar consultas sobre talleres, actividades o reservas comunicándose al 2477-3536-37, un número pensado para que sea fácil de recordar. Además, pueden conocer más sobre la propuesta, las novedades y los servicios de La Romería ingresando a su sitio web oficial: laromeriajardin.com.ar.

Con una propuesta que combina vivero, cafetería, gastronomía y actividades recreativas, La Romería inicia su segundo año apostando a seguir creciendo y consolidándose como uno de los espacios más originales y elegidos de Pergamino.

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