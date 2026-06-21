La mañana de los sábados en LT35 Radio Mon Pergamino sumó una nueva propuesta destinada al análisis y la reflexión. Se trata de “Café con Periodistas”, un espacio impulsado por Carly Antúnez Clerc que busca reunir a destacados comunicadores de la ciudad para intercambiar opiniones, experiencias y diferentes miradas sobre la actualidad local, provincial y nacional.

Para la primera edición, el ciclo contó con la presencia de Gustavo Pérez Ruiz, uno de los periodistas más reconocidos de Pergamino, cuya trayectoria lo ha convertido en una referencia para varias generaciones de trabajadores de prensa.

Durante la presentación, Antúnez Clerc destacó la importancia de abrir un espacio para el debate público y señaló que Pérez Ruiz fue elegido para inaugurar el segmento por su experiencia, su conocimiento de la realidad local y su aporte histórico al periodismo pergaminense.

A lo largo de la entrevista, el reconocido periodista realizó un profundo análisis sobre el escenario político y social argentino. Entre otros conceptos, sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte fragilidad institucional y expresó su preocupación por el clima de confrontación que observa en distintos ámbitos de la vida pública.

Pérez Ruiz también reflexionó sobre el papel de la comunicación en la actualidad y advirtió sobre los riesgos de la simplificación de los debates complejos, señalando que muchas veces las discusiones públicas quedan atrapadas en las formas y no en los temas de fondo que afectan a la sociedad.

En otro tramo de la conversación, analizó la realidad económica y social del país y afirmó que los modelos de desarrollo deben contemplar no solamente variables macroeconómicas sino también el impacto que tienen sobre la vida cotidiana de las personas. Asimismo, planteó la necesidad de discutir qué modelo de sociedad se pretende construir y cuál debe ser el rol del Estado frente a las demandas sociales.

La charla también abordó la situación de Pergamino. Desde su mirada como ciudadano y observador de la realidad local, Pérez Ruiz señaló que la ciudad muestra avances en algunos aspectos, aunque advirtió que persisten profundas desigualdades entre distintos sectores. En ese sentido, habló de la existencia de “dos Pergaminos”: uno vinculado al crecimiento y al desarrollo, y otro que continúa enfrentando dificultades estructurales relacionadas con el empleo, la salud, la vivienda y la inclusión social.

Otro de los ejes destacados fue el funcionamiento de las instituciones democráticas y el debate político local. El periodista consideró que muchas veces las discusiones públicas se encuentran excesivamente atravesadas por intereses partidarios y reclamó una mayor apertura para analizar propuestas que puedan beneficiar a la comunidad independientemente de su origen político.

La entrevista también incluyó reflexiones sobre el futuro del periodismo y el impacto de las nuevas tecnologías. Pérez Ruiz se refirió al avance de la inteligencia artificial y sostuvo que representa una herramienta de enorme potencial, aunque remarcó la necesidad de que su utilización esté orientada al bienestar de las personas y no a profundizar desigualdades.

La primera edición de “Café con Periodistas” generó una importante repercusión entre los oyentes de LT35 Radio Mon, quienes acompañaron la emisión con mensajes y saludos para el invitado. El nuevo segmento quedó oficialmente inaugurado con una conversación que combinó actualidad, análisis político, mirada local y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea.

De esta manera, LT35 Radio Mon suma un nuevo espacio a su programación de los sábados, apostando al diálogo, la pluralidad de voces y el intercambio de ideas como herramientas fundamentales para enriquecer el debate ciudadano.

Escuchá la entrevista completa: