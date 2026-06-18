La Dirección de Tercera Edad de Pergamino llevará adelante dos actividades especiales durante junio, en el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor. Se trata de muestras artísticas que tendrán lugar en el Teatro Unión y que permitirán a los adultos mayores compartir con la comunidad el trabajo realizado a lo largo del año en los distintos talleres municipales.

En diálogo con el programa La Mañana de la Radio, que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, la directora del área, Maira Torres, informó que la primera actividad será una muestra de coro y música que se realizará el jueves 18 de junio a las 18 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a los participantes de los talleres de música y coro de la Dirección de Tercera Edad, quienes tendrán la oportunidad de presentarse sobre el escenario y demostrar todo lo aprendido durante el año. Además, contará con la participación especial de la Banda de la Escuela Nº 15 y del Conservatorio de Música.

“Para ellos es muy importante poder subir a un escenario y expresar todo lo que aprendieron. Hay personas que participan desde hace más de un año y viven esta experiencia con mucha emoción”, destacó Torres.

Por otra parte, el próximo 26 de junio, también a las 18 horas y en el Teatro Unión, se desarrollará una muestra de teatro. En esta oportunidad, además de los integrantes del taller municipal, participarán centros de jubilados invitados.

Desde la Dirección de Tercera Edad señalaron que estas actividades forman parte de una tradición que se repite cada año y que genera gran entusiasmo entre los participantes, quienes ensayan semanalmente para preparar sus presentaciones.

Torres remarcó además la importancia de que más adultos mayores se sumen a las propuestas que ofrece el área. Quienes deseen participar pueden acercarse a la sede de la Dirección de Tercera Edad para informarse e inscribirse en los distintos talleres.

Actualmente, el espacio cuenta con actividades educativas, culturales y recreativas, entre ellas finalización de estudios primarios, pintura, elaboración de murales comunitarios, teatro, coro, manualidades y otras propuestas que continúan ampliándose.

Tanto la muestra de coro como la de teatro serán con entrada libre y gratuita, ofreciendo una excelente oportunidad para acompañar y reconocer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los adultos mayores de la ciudad.