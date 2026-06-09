La empresa financiera, instalada en la ciudad desde abril, presentó una nueva campaña vinculada al Mundial e invitó a los pergaminenses a conocer sus servicios, que incluyen tarjetas de crédito, préstamos personales y billetera virtual.

Durante una entrevista en el programa La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Ana Laura, responsable de la sucursal local de Fertil Finanzas, compartió detalles sobre el crecimiento de la firma en la ciudad y anunció una atractiva promoción mundialista para clientes y nuevos asociados.

La empresa desembarcó en Pergamino el pasado 10 de abril y funciona en Pueyrredón 566, entre San Nicolás y Doctor Alem. Desde allí ofrece distintos servicios financieros, entre ellos tarjetas de crédito, préstamos personales y una billetera virtual que permite realizar pagos, transferencias y gestionar consumos de manera sencilla.

«Ya contamos con más de 100 tarjetas funcionando en la ciudad y más de 100 comercios adheridos», destacó Ana Laura, quien además explicó que pueden acceder a los servicios jubilados, monotributistas y personas con ingresos comprobables.

Uno de los diferenciales de Fertil Finanzas es su billetera virtual, que permite pagar servicios, realizar transferencias mediante alias y abonar el resumen de la tarjeta de crédito de manera digital o presencial a través de distintos medios de pago habilitados.

Promoción mundialista

Pensando en la expectativa que genera la próxima Copa del Mundo, Fertil Finanzas puso en marcha una campaña especial para premiar tanto a sus clientes actuales como a quienes se sumen a la comunidad.

La propuesta consiste en que un cliente actual presente a un familiar, amigo, vecino o compañero de trabajo para asociarse a la empresa. De esta manera, quien realiza la recomendación recibe una camiseta oficial del Mundial, mientras que el nuevo asociado obtiene un kit mundialista compuesto por una bufanda y accesorios para alentar a la Selección Argentina.

Además, quienes todavía no son clientes también pueden acercarse a la sucursal, conocer los servicios disponibles y acceder a la promoción una vez asociados.

Invitación a comerciantes

Desde Fertil Finanzas también continúan trabajando en la incorporación de nuevos comercios adheridos. Los interesados pueden acercarse a la sucursal local para conocer las condiciones y beneficios de formar parte de la red comercial de la empresa.

«Pergamino es una ciudad muy importante y queremos seguir creciendo junto a los comerciantes y vecinos», señalaron desde la firma.

Dónde encontrarlos

La sucursal de Fertil Finanzas en Pergamino está ubicada en Pueyrredón 566, entre San Nicolás y Doctor Alem.

Para conocer más sobre promociones, servicios y novedades, los interesados pueden seguir sus redes sociales, donde figuran como Fertil Finanzas.