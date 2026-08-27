Los Bomberos Voluntarios de Pergamino pusieron en marcha una nueva iniciativa solidaria para acompañar a Yamila Ordóñez, integrante del cuerpo activo desde hace seis años, quien atraviesa un tratamiento oncológico que debe continuar en la ciudad de La Plata.

La situación de Yamila implica importantes gastos vinculados al tratamiento, los traslados diarios entre el lugar donde se encuentra alojada y el hospital, el alquiler y una alimentación que requiere cuidados especiales. Ante este escenario, sus compañeros del cuartel decidieron organizar una pollada solidaria para colaborar con ella y su familia.

La iniciativa fue presentada por Maximiliano Ramírez, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pergamino, durante una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo”, que se emite por Radio Mon AM 1540.

Pollos a la parrilla con ensalada

La actividad se realizará este domingo 30 de agosto y consistirá en la venta de pollos a la parrilla acompañados por ensalada.

El valor será de $25.000 y los pollos podrán retirarse entre las 12 y las 14:30 en el Club Centenario, ingresando por calle San Nicolás, entre Magallanes y Solís.

Desde Bomberos remarcaron que las reservas deben realizarse con anticipación debido a la logística necesaria para la preparación de la jornada. El plazo para encargar los pollos es hasta este viernes 28 de agosto.

Las reservas pueden realizarse comunicándose con la guardia del cuartel al WhatsApp 2477-614469, enviando el comprobante de pago para que el pedido pueda ser registrado. También existe la posibilidad de abonar en efectivo en el cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en Castelli 1231.

También se puede colaborar sin comprar un pollo

Ramírez explicó que la ayuda no necesariamente debe ser mediante la compra del pollo. Quienes quieran realizar una colaboración económica pueden hacerlo directamente a la cuenta de Yamila.

El alias informado durante la entrevista es “yamila1499”, correspondiente a Yamila Ayelén Ordóñez, y desde Bomberos solicitaron verificar los datos de la titular antes de realizar cualquier transferencia.

Además, quienes realicen una colaboración pueden enviar el comprobante al número 2477-614469.

“Con un mínimo pesito que depositen es bienvenido. No hace falta que sean 25 mil pesos”, expresó Ramírez, al remarcar que cualquier aporte resulta importante para acompañar a Yamila durante este proceso.

El acompañamiento de sus compañeros

Durante la entrevista, Ramírez destacó especialmente el vínculo que une a Yamila con sus compañeros del cuartel y la decisión de acompañarla en este momento.

“Yami es una gran persona, hace seis años que está en el cuerpo activo. Es una mina de fierro, se la está aguantando”, señaló, y expresó el deseo de que pueda recuperarse y volver cuanto antes a Pergamino.

Los Bomberos también se encuentran buscando la colaboración de comercios, verdulerías y mayoristas que puedan aportar productos o facilitar mercadería a precio de costo, con el objetivo de reducir los gastos de la actividad.

La pollada se suma a otras acciones solidarias que ya se realizaron para acompañar a Yamila, entre ellas un festival a beneficio llevado a cabo en el Club Centenario.

Desde el cuartel volvieron a apelar a la solidaridad de los pergaminenses para acompañar a una de sus integrantes en un momento especialmente difícil.

Datos para colaborar

Pollada solidaria: domingo 30 de agosto

Valor: $25.000 (pollo + ensalada)

Retiro: Club Centenario, ingreso por calle San Nicolás, entre Magallanes y Solís

Horario: de 12 a 14:30

Reservas: hasta el viernes 28 de agosto

WhatsApp para reservas y comprobantes: 2477-614469

Alias para colaborar: yamila1499

Titular: Yamila Ayelén Ordóñez

Banco: Banco de la Provincia de Buenos Aires

Desde Bomberos Voluntarios de Pergamino solicitaron verificar los datos de la titular antes de realizar cualquier transferencia.

Entrevista Completa: