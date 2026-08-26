El móvil de La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, estuvo presente en el inicio del XIII Congreso Nacional de Maíz, que se desarrolla en la UNNOBA, con la participación de especialistas, técnicos, investigadores y referentes de las distintas regiones productivas del país.

Durante la cobertura, el periodista Gabriel Difalci dialogó con el ingeniero Carlos Sosa, integrante de AIANBA, quien destacó la expectativa generada por esta nueva edición del encuentro y la importante convocatoria registrada desde las primeras horas.

“Estamos en proceso de acreditación, con mucha expectativa. Los oradores que hay son de primer nivel y la gente muestra mucho interés”, señaló Sosa, quien también remarcó el nivel de los asistentes y la presencia de técnicos reconocidos vinculados al sector.

Un congreso con presencia federal

Uno de los principales objetivos de esta edición es fortalecer el intercambio presencial entre los participantes. En ese sentido, Sosa explicó que la organización buscó priorizar el encuentro cara a cara, especialmente por la importancia que tienen las discusiones científicas y el intercambio de experiencias.

El Congreso reúne a participantes provenientes de distintas zonas productivas, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Formosa y Corrientes, con una agenda que aborda las distintas realidades del cultivo de maíz a lo largo del territorio argentino.

“Se van a tratar temas que hacen al maíz desde Corrientes hasta la Patagonia”, explicó el ingeniero.

50 años del primer Congreso Nacional de Maíz

Esta edición tiene además un significado especial porque se cumplen 50 años del primer Congreso Nacional de Maíz. La propuesta contempla una mirada sobre la evolución del cultivo durante este período y, al mismo tiempo, plantea cuáles serán los principales desafíos y oportunidades hacia el futuro.

Entre los temas que forman parte de la agenda aparecen los nuevos usos del maíz, el desarrollo del etanol, los bioinsumos y las herramientas que podrían resultar determinantes para la evolución del cultivo en los próximos años.

Genética y tecnología, protagonistas

La genética constituye otro de los ejes centrales del encuentro. Sosa destacó los enormes avances registrados en las últimas décadas y cómo las nuevas tecnologías permiten acelerar los procesos de investigación y mejoramiento.

Según explicó, mientras antiguamente los mejoradores podían trabajar con cientos de líneas y realizar una generación por año, actualmente las nuevas herramientas permiten evaluar una cantidad mucho mayor de materiales y alcanzar hasta cuatro generaciones por año mediante trabajos en invernáculo y maíces de ciclo corto.

“Los avances son geométricos”, sostuvo al referirse a la velocidad con la que evoluciona actualmente la genética aplicada al cultivo.

Producción y compromiso ambiental

Otro de los desafíos planteados durante la entrevista tiene que ver con el compromiso del sector agropecuario frente a las demandas ambientales de la sociedad.

En ese marco, Sosa destacó la necesidad de avanzar hacia sistemas de producción que generen cada vez menores emisiones de carbono y sostuvo que Argentina cuenta con condiciones para posicionarse de manera competitiva a nivel internacional.

“Argentina es líder a nivel mundial y creo que nos va a posicionar muy competitivamente a futuro”, afirmó.

Con una amplia agenda científica y técnica, la participación de especialistas de distintas regiones del país y una mirada puesta tanto en el presente como en el futuro del cultivo, el XIII Congreso Nacional de Maíz se consolida como uno de los principales espacios de debate sobre la producción, la innovación y el desarrollo de este cultivo estratégico para la Argentina.

Entrevista Completa: