La tercera edición del programa ampliará su alcance territorial, pasará de 75 a 100 participantes e incorporará nuevas localidades y universidades para acercar a más jóvenes al futuro del agro.

En un contexto en el que el agro demanda cada vez más perfiles vinculados a la tecnología, la digitalización y la innovación, Bayer anunció el inicio de la tercera edición de +Agro +Futuro, un programa de formación que busca acercar a jóvenes de entre 17 y 30 años al futuro del sector agropecuario a través de herramientas técnicas, experiencias reales y capacitación en nuevas tecnologías.

La iniciativa es impulsada por Bayer junto al Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA, el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y Fundación Compromiso, en articulación con universidades, escuelas técnicas, gobiernos locales, empresas y productores.

El programa propone reducir brechas de conocimiento en tecnología agropecuaria, fortalecer el desarrollo territorial y generar nuevas oportunidades de formación y empleo para jóvenes de zonas rurales y urbanas.

“+Agro +Futuro combina educación, tecnología y compromiso social. Desde Bayer queremos acercar a las nuevas generaciones a una agricultura cada vez más innovadora y sustentable, y mostrarles las oportunidades que ofrece uno de los sectores más dinámicos del país. Cada nueva edición nos desafía a seguir ampliando una red federal que conecta educación, tecnología y desarrollo en distintas comunidades productivas”, señaló Camila Reid, líder de Compromiso Social Corporativo de Bayer Cono Sur.

El programa surgió a partir de diagnósticos realizados por Bayer e IICA que identificaron desafíos vinculados a la formación de perfiles en digitalización, maquinaria y agtech, así como la necesidad de generar arraigo y fortalecer la articulación entre educación, comunidad y sector productivo.

En su tercera edición, dará un nuevo salto en escala y alcance territorial: aumentará de 75 a 100 participantes y ampliará su presencia incorporando a jóvenes de Junín, Salto y Rosario, que se suman a Pergamino, Rojas y Río Cuarto. Además, fortalecerá las experiencias de pasantías y vinculación con el mundo laboral junto a Bayer y organizaciones aliadas.

La propuesta incluye dos meses de formación virtual y presencial sobre sistemas productivos, sustentabilidad, maquinaria agrícola, alfabetización digital e innovación aplicada al agro. También contempla talleres de preparación para el mundo laboral y del emprendimiento, visitas a plantas y estaciones experimentales de Bayer y otras empresas del sector, además de encuentros con especialistas, productores y emprendedores del ecosistema agtech.

El programa se desarrolla junto al Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, el IICA y Fundación Compromiso, con el acompañamiento de universidades (como la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires -UNNOBA- y la Universidad Nacional de Rio Cuarto -UNR-), escuelas técnicas, gobiernos locales, Bayer Forward Farming, Agrícola Testa, Prodeman, Cluster Agtech de Rio Cuarto, y otros actores comprometidos con la formación y el desarrollo territorial.

En esta edición también se incorporan nuevos partners académicos e institucionales, entre ellos la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y JornaderosAgro fortaleciendo la red de formación y vinculación que impulsa el programa.

“La tecnología está transformando profundamente al agro y generando nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Pero para que esa transformación tenga impacto real, los jóvenes deben poder comprenderla y apropiarse de ella. Programas como +Agro +Futuro ayudan justamente a reducir esa brecha y abrir nuevas oportunidades”, destacó Mariano Villani, responsable de Relaciones Institucionales del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA.

Para Federico Bert, coordinador de Digitalización Agro del IICA, la iniciativa representa una experiencia con enorme potencial de crecimiento. “Aunque esta es la tercera edición, sigue siendo una propuesta única. Estoy convencido de que este modelo podría replicarse en muchos otros países que enfrentan desafíos similares y buscan aprovechar el potencial de las nuevas generaciones para impulsar la transformación de la agricultura”.

Durante 2025, el programa registró 185 inscriptos —un 26% más que en 2024— y alcanzó un 96% de alineamiento territorial. Del total de participantes seleccionados, el 58% fueron mujeres, reflejando el creciente interés de las jóvenes por las oportunidades que ofrece la innovación agropecuaria.

A lo largo de sus dos primeras ediciones, +Agro +Futuro ya formó a 150 jóvenes. Además, el 95% calificó los contenidos y docentes como excelentes, el 98% consideró útiles los conocimientos adquiridos y el 100% afirmó que recomendaría el programa.

Más del 90% de los jóvenes que iniciaron el programa completaron la cursada, un indicador que refleja tanto el compromiso de los participantes como el valor que encuentran en la propuesta.

“Yo pensaba que el campo era solamente ir, trabajar la tierra y chau. Hoy entiendo que detrás hay muchísimos procesos, innovación y tecnología. Es un mundo completamente distinto”, contó Tomás Cengia, participante de una de las ediciones anteriores.

Por su parte, Fernanda Rosarolli destacó el valor de conocer de cerca a quienes trabajan en el sector. “La agricultura hoy se basa muchísimo en la precisión y la tecnología. Lo que más me gustó fue escuchar a las personas que trabajan en el agro y conocer cómo construyeron su camino profesional”, señaló.

A través de +Agro +Futuro, Bayer y sus aliados continúan construyendo puentes entre educación, tecnología y desarrollo territorial para que más jóvenes descubran en el agro un espacio donde formarse, innovar y construir su futuro.

Acerca de Bayer

Bayer es una empresa global con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida, enfocadas en la salud y la alimentación. En línea con su misión “Salud para todos, hambre para nadie”, los productos y servicios de la compañía están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar, contribuyendo a enfrentar los principales desafíos que presenta el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial. Bayer está comprometida con impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo a través de sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo busca aumentar su capacidad de generación de ingresos y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer es sinónimo de confianza, solidez y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2024, el Grupo empleó a unas 93.000 personas y registró ventas por 46.600 millones de euros. Las inversiones en I+D alcanzaron los 6.200 millones de euros.

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