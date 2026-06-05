ARMSTRONG, SANTA FE. En el marco de AgroActiva 2026, una de las muestras agroindustriales más importantes del país, Gustavo Martínez, corresponsal agropecuario de LT35 Radio Mon Pergamino, dialogó con Bryan Petaccio, conocido en las redes sociales como “El Gaucho Argentino”, quien compartió su historia, repasó sus comienzos como creador de contenido y destacó la importancia de mostrar la realidad del campo argentino.

Durante la entrevista, realizada en el predio de la exposición, Petaccio se mostró sorprendido por la gran cantidad de público presente desde el inicio de la muestra.

“Hace apenas unas horas que llegamos y ya se ve una gran convocatoria. Hacía tiempo que no veía tanta gente en AgroActiva. Esta mañana había largas filas y muchos kilómetros de vehículos esperando para ingresar”, comentó.

El influencer destacó además el espíritu federal que caracteriza a la exposición y recordó sus raíces pergaminenses.

“AgroActiva tiene algo especial porque es una muestra bien chacarera y bien federal. Además, nació en Pergamino, algo que es muy importante. Mucha gente que trabaja en la organización, en seguridad y en distintos sectores, es de Pergamino. Está bueno que mi ciudad esté presente y tenga un papel tan importante en un evento de esta magnitud”, expresó.

De un video en pandemia al reconocimiento nacional

Consultado sobre cómo nació el personaje que hoy reúne cientos de miles de seguidores en las redes sociales, Petaccio recordó que todo comenzó durante la pandemia.

“La segunda semana de la pandemia hice un video bailando con una planta de maíz. Mientras la mayoría de las personas estaba en sus casas, quienes trabajábamos en la producción agropecuaria seguíamos en actividad. Subí ese video a TikTok gracias a la insistencia de mi amiga Marina, que hoy es mi manager, y a partir de ahí se hizo viral”, relató.

Lo que comenzó como una experiencia espontánea se transformó con el tiempo en una plataforma desde la que muestra el trabajo rural, las costumbres del interior y las tradiciones argentinas.

Un referente de la comunicación rural

Durante la charla, Gustavo Martínez destacó que actualmente existen numerosos creadores de contenido vinculados al sector agropecuario, muchos de los cuales encontraron inspiración en el trabajo pionero de Petaccio.

Ante esa observación, el influencer reconoció la responsabilidad que implica representar al campo argentino ante millones de personas.

“Uno a veces no lo piensa, pero es una responsabilidad enorme. Estamos mostrando cultura, tradición, trabajo y la realidad del campo argentino. Me siento orgulloso de poder hacerlo y de haber servido de inspiración para que otros jóvenes también se animen a contar sus historias”, señaló.

La boina, una marca registrada

Otro de los momentos distendidos de la entrevista llegó cuando hablaron de la clásica boina que identifica al personaje del Gaucho Argentino.

“La boina es parte de mí. Hoy traje una azul, pero la roja fue con la que me hice viral y con la que la gente más me identifica. Ya forma parte de mi imagen”, comentó entre risas.

Además, aprovechó para mencionar la participación de artistas tradicionales en la muestra y anticipó actividades vinculadas a la música y la cultura popular durante las jornadas de AgroActiva.

Presencia pergaminense en AgroActiva

La entrevista reflejó también el fuerte vínculo que Bryan Petaccio mantiene con Pergamino, ciudad que mencionó en varias oportunidades como parte fundamental de su identidad y de la historia de AgroActiva.

Con miles de visitantes recorriendo el predio de Armstrong, la muestra volvió a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro del sector agropecuario argentino, reuniendo productores, empresas, instituciones y referentes de la comunicación rural de todo el país.