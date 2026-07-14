Con una trayectoria que supera las cinco décadas, ERCA Maquinarias continúa consolidándose como una de las empresas argentinas referentes en el desarrollo y fabricación de sembradoras, manteniendo un fuerte compromiso con la innovación, la calidad y la cercanía con el productor agropecuario.

Ese presente quedó reflejado en la entrevista que el corresponsal agropecuario de LT35 Radio Mon Pergamino, Gustavo Martínez, realizó a Andrés «Andy» Panattoni, responsable de Marketing y Comunicación de la firma, durante la última edición de AgroActiva.

En el diálogo, Panattoni destacó que ERCA atraviesa una etapa de constante evolución, manteniendo intactos los valores que dieron origen a la empresa. La combinación entre experiencia, tecnología y un profundo conocimiento de las necesidades del productor constituye hoy uno de los principales pilares de la compañía.

Además, remarcó que cada nuevo desarrollo nace de la escucha permanente a quienes trabajan todos los días en el campo. Esa cercanía con clientes y contratistas permite que cada sembradora incorpore mejoras pensadas para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la productividad en cada campaña.

Otro de los aspectos sobresalientes es el compromiso de ERCA con el acompañamiento integral al productor, no solo mediante la fabricación de maquinaria de alto nivel, sino también a través del asesoramiento técnico, el servicio de postventa y la atención personalizada, valores que la empresa sostiene desde sus orígenes.

Durante la entrevista también se hizo referencia al crecimiento de la firma, al trabajo que genera en Armstrong y la región, y a la permanente incorporación de tecnología aplicada a sus equipos, reafirmando una filosofía basada en la mejora continua y la innovación.

La cobertura realizada por Gustavo Martínez permitió acercar a la audiencia de Radio Mon una mirada en profundidad sobre el presente de ERCA, mostrando no solo las novedades tecnológicas de la empresa, sino también el compromiso de una marca argentina que continúa evolucionando sin perder su esencia familiar.

A través de sus recorridas por las principales exposiciones y jornadas del sector agroindustrial, Gustavo Martínez sigue generando espacios de encuentro entre las empresas líderes del campo y los productores, difundiendo información de calidad y destacando las iniciativas que impulsan el crecimiento de la agroindustria nacional.

Con una identidad construida sobre la confianza, el trabajo conjunto y la innovación, ERCA Maquinarias reafirma su compromiso de seguir desarrollando soluciones que acompañen al productor argentino en cada desafío del futuro.