La actividad se realizará este miércoles a las 10.30 en el Hub de Innovación del Parque Belgrano. Reunirá a especialistas, investigadores y funcionarios para compartir experiencias sobre innovación, tecnología y gestión pública.

La ciudad de Pergamino será sede este miércoles de una jornada enmarcada en el lanzamiento del Congreso Federal Urban Cities, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tendrá lugar en septiembre.

La directora de la Agencia de Desarrollo Local, Aurelia Furnari, explicó que el encuentro forma parte de una recorrida por distintas ciudades del país con el objetivo de visibilizar experiencias locales vinculadas a la innovación, la digitalización y la modernización de la gestión pública.

La actividad comenzará a las 10.30 en el Hub de Innovación del Parque Belgrano y contará con dos paneles temáticos. El primero estará enfocado en la articulación entre el sector público, el privado y la academia para promover el desarrollo económico y social, bajo el modelo conocido como «triple hélice».

Entre los disertantes participarán Mariano Batista, fundador de Treve Biotech, quien expondrá sobre innovación aplicada a la producción de vacunas animales; Ana Clara Cobas, de UNNOBA-Conicet, que abordará el trabajo conjunto entre la ciencia y los municipios en materia de infraestructura verde.

El segundo panel estará dedicado a experiencias desarrolladas en Pergamino. En ese espacio, el secretario de Seguridad, Ignacio Dodi, presentará el uso de drones para el patrullaje urbano, mientras que Federico Gazaba expondrá sobre la gestión territorial mediante datos geoespaciales.

Furnari destacó que la convocatoria es abierta al público y que los interesados pueden inscribirse a través del perfil de Instagram de la Agencia de Desarrollo Local (@adlpergamino) o asistir directamente al Hub de Innovación del Parque Belgrano minutos antes del inicio de la actividad.