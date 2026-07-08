La comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús realizará este jueves 9 de julio una tallarinada solidaria con el objetivo de recaudar fondos para continuar con las obras de recuperación del templo, un edificio que permaneció durante más de dos décadas sin recibir mejoras.

En diálogo con LT35 Radio Mon Pergamino, el padre Carlos Miri explicó que, desde que asumió la conducción de la parroquia junto al diácono Roberto, comenzaron una serie de trabajos para recuperar el edificio y devolverle su actividad pastoral.

«El Sagrado Corazón estuvo muchos años parado, unos 20 años sin hacerse nada. Desde febrero o marzo empezamos a levantar todo eso. Ya se hicieron trabajos en el exterior, se comenzó con la demolición de la parte vieja de la iglesia y la próxima semana se colocará la parte del techo que faltaba y que se había derrumbado», señaló.

El sacerdote indicó que el avance de la obra demanda una importante inversión económica, por lo que la Comisión Pro Templo organizó este almuerzo solidario con un doble propósito: celebrar las fiestas patronales y reunir recursos para continuar con la reconstrucción.

«La construcción hoy es muy costosa. Además tuvimos que colocar rejas para proteger el lugar y seguir avanzando con distintas mejoras», comentó.

La invitación a la comunidad

La tallarinada se llevará a cabo este jueves 9 de julio, desde las 12:30, en el Hogar Crescencia Pérez, ubicado sobre calle Paraguay, junto a la Capilla de la Asunción.

El valor de la tarjeta es de 15.000 pesos y los asistentes únicamente deberán llevar vajilla y bebida.

Desde la organización solicitaron confirmar previamente la asistencia para poder calcular la cantidad de porciones que se elaborarán.

«Es muy importante que la gente avise cuántos van a venir, porque tenemos que preparar los fideos según la cantidad de personas. Después la tarjeta se puede pagar directamente ese mismo día», explicó el padre Miri.

Una parroquia que vuelve a abrir sus puertas

Durante la entrevista, el sacerdote destacó el crecimiento que viene teniendo la comunidad desde la reapertura de la parroquia.

Recordó que, en el marco de las fiestas patronales, vecinos de los barrios Sagrado Corazón, Ameghino y también integrantes de la parroquia La Merced realizaron una misión para recorrer la zona e invitar a los vecinos a participar de las actividades.

«Esa recorrida permitió que mucha gente descubriera que la parroquia está nuevamente funcionando. Muchos pensaban que estaba abandonada y no sabían que había catequesis, bautismos, casamientos y celebraciones», expresó.

Actualmente, la parroquia celebra misa todos los primeros viernes de cada mes y todos los sábados a las 18, con el objetivo de volver a convocar a los vecinos del barrio.

También avanzan las mejoras en La Merced

Por otra parte, el padre Carlos Miri confirmó que recientemente quedó completamente restaurado el histórico reloj de la parroquia Nuestra Señora de La Merced.

Se reemplazó el antiguo mecanismo de pesas por un moderno sistema electrónico que conserva las agujas originales, se sincroniza automáticamente ante cortes de energía y fue programado para sonar únicamente entre las 7 de la mañana y la medianoche, evitando molestias durante la madrugada.

Los trabajos fueron realizados por una empresa especializada de Jesús María, dedicada exclusivamente a la restauración de relojes de campanarios.

Buscan una campana para el Sagrado Corazón

Finalmente, el sacerdote aprovechó la entrevista para realizar un pedido a la comunidad.

La parroquia Sagrado Corazón actualmente no cuenta con campana, ya que la original fue robada hace varios años. Por ello, invitó a quienes tengan una campana en desuso y deseen donarla a colaborar con la comunidad.

«Sería una alegría poder volver a tener una campana para llamar a los fieles del barrio a la misa y a las distintas celebraciones», concluyó el padre Carlos Miri.

Entrevista Completa: