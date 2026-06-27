La Municipalidad de Pergamino dio a conocer el cronograma correspondiente al mes de julio del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos, una prestación destinada a facilitar la correcta disposición de objetos en desuso y contribuir al mantenimiento de una ciudad más limpia y ordenada.

El servicio está destinado a retirar restos verdes, escombros y residuos voluminosos que suelen acumularse en patios, jardines, techos o terrazas, y se realizará de lunes a viernes en horario de tarde, de acuerdo con el siguiente cronograma por zonas.

Zona 1: del lunes 6 al viernes 10 de julio. Comprende los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

Zona 2: del lunes 13 al viernes 17 de julio. Incluye los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Zona 3: del lunes 20 al viernes 24 de julio. Abarca los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte) y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

Zona 4: del lunes 27 al viernes 31 de julio. Incluye los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas, Aero Club y el sector del Centro comprendido entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

Recomendaciones para una correcta disposición

Desde el Municipio recordaron que los restos de poda y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico, equivalente aproximadamente a seis bolsas de consorcio.

En el caso de los escombros, estos deberán disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una.

Por su parte, los residuos voluminosos, como muebles viejos, cacharros o distintos elementos en desuso, deberán dejarse en la vereda tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes del personal municipal, eliminando clavos, puntas o bordes cortantes.

Asimismo, se recomienda a los vecinos sacar los residuos durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente a cada zona y dar aviso al 147, con el objetivo de facilitar la organización del servicio y optimizar la recolección.