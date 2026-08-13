Una oportunidad para acceder a vehículos usados seleccionados, con garantía, financiación y la posibilidad de entregar un usado en parte de pago. La propuesta se desarrolla durante estos días en Pichetti, con atención especial hasta el sábado.

En el marco de una propuesta comercial especial, Pichetti Toyota abrió sus puertas para acercar a Pergamino y la zona una importante selección de vehículos usados Toyota, con el respaldo y los estándares de la marca.

La iniciativa forma parte de una unidad de negocio destinada a la comercialización de vehículos que han cumplido un determinado ciclo de uso, ya sea por antigüedad, kilometraje o porque formaron parte de flotas de empresas que renovaron sus unidades.

Según explicó José Luis Pichetti durante una entrevista con La Mañana de la Radio, se trata de vehículos que pueden incluir sedanes, hatchbacks y, principalmente, pick-ups, provenientes tanto de usuarios particulares como de empresas y flotas.

Vehículos revisados y con respaldo Toyota

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que las unidades pasan por un proceso de revisión antes de ser comercializadas. El control contempla 150 puntos, incluyendo aspectos mecánicos, tren delantero, suspensión, luces y distintos componentes generales del vehículo.

De esta manera, quienes se acerquen pueden conocer el estado de cada unidad y contar además con el respaldo de la marca y alternativas de garantía.

La oferta incluye diferentes modelos y versiones, además de pick-ups 4×4, con distintas configuraciones y kilometrajes, permitiendo encontrar alternativas para diferentes necesidades y presupuestos.

Precios especiales y financiación

Otro de los puntos destacados es que los vehículos cuentan con precios establecidos directamente por Toyota, buscando ofrecer valores competitivos frente al mercado de usados.

A esto se suma la posibilidad de acceder a financiación a través de Toyota Compañía Financiera, una alternativa que amplía las posibilidades para quienes buscan renovar su vehículo sin necesariamente afrontar el total de la operación de contado.

La propuesta está dirigida tanto a particulares como a empresas que necesiten incorporar o renovar unidades.

También reciben vehículos usados

Para quienes ya cuentan con un automóvil y están pensando en cambiarlo, Pichetti ofrece además la posibilidad de llevar el vehículo usado para ser evaluado y eventualmente tomarlo como parte de pago.

Es una alternativa especialmente interesante para quienes quieren dar el salto hacia un modelo más nuevo y encuentran en el mercado de usados una opción más accesible.

“Puede venir con el usado que tenga y nosotros se lo vamos a recibir, dependiendo de las condiciones del vehículo”, explicaron durante la entrevista.

Tres días para acercarse a conocer las unidades

La propuesta se desarrolla durante jueves y viernes con horario corrido, mientras que el sábado también habrá atención, pensando especialmente en aquellas personas que trabajan durante la semana.

El sábado la atención comenzará aproximadamente entre las 8:30 y las 9:00, extendiéndose hasta las 17:00 horas.

La invitación es a acercarse a Pichetti, recorrer las unidades disponibles, consultar precios y financiación, conocer las condiciones de cada vehículo y evaluar la posibilidad de entregar un usado.

Además, desde Pichetti anticiparon que el fin de semana continuará con actividad comercial en la Rural de Junín, donde estarán presentes con su propuesta vinculada al segmento de vehículos 4×4.

Una oportunidad para quienes están buscando renovar su vehículo y quieren hacerlo con precios especiales, financiación, garantía y el respaldo de Toyota.

Entrevista Completa: