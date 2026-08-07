En una entrevista realizada en LT35 Radio Mon Pergamino, Juan José “Juanjo” Durán, responsable de Durán Centro de Servicios y Repuestos, compartió detalles sobre la actualidad del comercio, la participación en la Exposición Rural de Buenos Aires y las nuevas propuestas que la empresa viene incorporando para sus clientes.

Durante la charla, Durán destacó especialmente la experiencia de haber participado de la tradicional Rural de Buenos Aires, a partir de una invitación de Linglong Argentina, marca de neumáticos con la que trabajan desde hace varios años.

“Yo no había ido nunca a visitar la Rural de Buenos Aires y tuvimos una invitación de Linglong Argentina para estar presentes en su stand, asesorar a la gente y también vender”, contó Juanjo durante la entrevista.

La experiencia, según explicó, fue muy positiva tanto desde lo comercial como desde lo personal. La gran concurrencia y el nivel de exposición del evento le permitieron además tomar contacto con directivos de empresas y personas vinculadas al sector agropecuario.

“Es muy lindo y muy bueno rodearse de toda esta gente. Siempre se aprende”, señaló.

EL DESAFÍO DE UN COMERCIO EN CONSTANTE CAMBIO

Al analizar la realidad comercial de Pergamino, Durán reconoció que hubo meses con una disminución en las ventas y un escenario de mayor competencia, especialmente a partir del crecimiento de las marcas importadas.

Sin embargo, sostuvo que la trayectoria de la empresa, la forma de trabajo y la confianza construida durante años con sus clientes son factores fundamentales para atravesar los distintos momentos del mercado.

“Tratar de ser ordenado y, gracias a Dios, tener una clientela de muchos años nos hace pasar estos momentos”, explicó.

En ese contexto, Durán Centro de Servicios y Repuestos continúa realizando reformas y ampliaciones, buscando mejorar permanentemente la atención y brindar mayor comodidad a quienes se acercan al establecimiento.

La propuesta apunta a seguir desarrollando distintas áreas vinculadas al servicio, los repuestos y la comercialización de neumáticos.

LINGLONG, UNA NUEVA ALTERNATIVA EN NEUMÁTICOS

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la incorporación y crecimiento de Linglong en la región.

Juanjo explicó que la decisión de trabajar con una marca importada surgió a partir de la necesidad de ofrecer alternativas que permitan mantener una buena relación entre precio y calidad.

“Hoy la mayoría de la gente busca una mejor relación precio-calidad”, sostuvo.

En ese sentido, destacó especialmente el respaldo y las garantías ofrecidas por el importador, un aspecto que considera fundamental a la hora de que el cliente tome la decisión de adquirir un neumático.

Según explicó Durán, Linglong es una marca de gran presencia internacional y se encuentra entre los principales fabricantes de neumáticos a nivel mundial. La empresa viene desarrollando además una estrategia de expansión en Argentina, ampliando su presencia fuera de los grandes centros urbanos.

UNA MARCA QUE BUSCA CRECER EN LA REGIÓN

Durán Centro de Servicios y Repuestos se encuentra trabajando en la comercialización de Linglong no solamente para clientes particulares, sino también generando vínculos comerciales con gomerías y otros comercios de Pergamino y la región.

“En toda esta zona nosotros estamos representando a la marca”, explicó Juanjo, quien destacó la buena aceptación que vienen teniendo los productos y el crecimiento del alcance comercial.

La empresa busca de esta manera ampliar el espectro de clientes y generar una red de comercialización que permita que los neumáticos Linglong tengan cada vez mayor presencia en Pergamino y localidades de la zona.

UNA PROPUESTA ABIERTA A COMERCIANTES Y CLIENTES

Durante la entrevista también se hizo extensiva la invitación a comerciantes y gomerías interesados en incorporar la marca.

Juanjo Durán explicó que actualmente existe una oportunidad para aquellos comercios que quieran sumar nuevas alternativas a su oferta y trabajar con una marca que cuenta con respaldo y garantía.

La propuesta está dirigida tanto al público general como a comerciantes, gomerías y vendedores que buscan ampliar su catálogo de productos.

Con una trayectoria consolidada en Pergamino, Durán Centro de Servicios y Repuestos continúa apostando al crecimiento, incorporando nuevas propuestas y adaptándose a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo.

La entrevista completa con Juan José Durán fue realizada en LT35 Radio Mon Pergamino, donde también se abordó la actualidad del comercio local, los desafíos del sector y las oportunidades que surgen a partir de las nuevas marcas y alternativas disponibles en el mercado.

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Entrevista Completa: