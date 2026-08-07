En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Humana, la puericultora Gisel Sosa dialogó con Carly Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo de Radio”, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, donde destacó la importancia de contar con información de calidad, acompañamiento profesional y políticas públicas que garanticen el derecho a una lactancia deseada.

Durante la entrevista, Gisel Sosa remarcó que promover la lactancia humana no debe quedar únicamente sujeto a la voluntad individual de quien decide amamantar, sino que requiere de una red de acompañamiento que incluya profesionales capacitados, equipos interdisciplinarios, instituciones de salud, condiciones laborales adecuadas y políticas públicas.

“Para que una lactancia sea posible no alcanza solamente con la voluntad individual”, señaló la puericultora, quien destacó la necesidad de generar entornos que permitan que las personas puedan sostener sus lactancias y no deban abandonarlas por falta de información, apoyo o condiciones adecuadas.

EL RECLAMO POR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la situación de las puericultoras en la provincia de Buenos Aires.

Sosa explicó que en julio de 2025 fue sancionada la Ley Provincial N.º 15.525, que regula el ejercicio profesional de las puericultoras, pero que todavía se encuentra pendiente su reglamentación para que pueda comenzar a implementarse plenamente.

Según explicó, la reglamentación permitiría garantizar que las familias puedan acceder al acompañamiento de profesionales de la puericultura, independientemente de sus posibilidades económicas.

“Nos parece sumamente importante porque esa ley no sólo regula nuestro ejercicio, sino que garantiza que todas las familias tengan acceso a la atención y el acompañamiento de una profesional en lactancia”, sostuvo.

La entrevistada también destacó el trabajo de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA) y la campaña “Ley de Puericultoras Ya”, que comenzó en 2023 bajo la premisa de que la lactancia es un derecho y que las puericultoras deben contar con un marco legal que regule su actividad.

La provincia de Buenos Aires y Santa Cruz ya cuentan con leyes aprobadas, mientras que existen iniciativas similares en otras jurisdicciones del país.

“QUE NADIE DEJE DE AMAMANTAR POR FALTA DE INFORMACIÓN”

Durante la conversación, Sosa hizo hincapié en que el objetivo de las profesionales no es imponer la lactancia como única alternativa de alimentación, sino brindar información y acompañamiento para que quienes desean amamantar puedan hacerlo.

“Se trata de que nadie deje de amamantar por falta de información, apoyo o condiciones para hacerlo”, explicó.

En ese sentido, señaló que las puericultoras pueden acompañar a las familias desde el embarazo y durante distintas etapas de la lactancia, incluyendo situaciones como dificultades en el amamantamiento, el regreso al trabajo o la planificación de un destete respetuoso.

También destacó la importancia del trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la salud, como pediatras, neonatólogos y obstetras.

“La lactancia es un derecho, es una cuestión de salud, y todo lo que requiera abordaje en salud debe ser integral para brindar respuestas integrales”, expresó.

¿QUÉ HACE UNA PUERICULTORA?

Consultada durante la entrevista sobre el rol específico de una puericultora, Gisel Sosa explicó que se trata de una profesional que acompaña, contiene y brinda herramientas a las personas y familias que desean amamantar.

El trabajo no se limita a cuestiones técnicas vinculadas con la lactancia, sino que contempla también la historia, el entorno, las posibilidades y las realidades particulares de cada familia.

La puericultura busca, de esta manera, brindar un acompañamiento respetuoso y personalizado, articulando además con otros profesionales cuando la situación requiere un abordaje interdisciplinario.

ENCUENTRO POR LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA HUMANA

En el marco de estas actividades, se realizará un encuentro este domingo 9 de agosto a las 15 horas en el Parque España de Pergamino.

La propuesta busca generar un espacio relajado de intercambio, acompañamiento e información, donde quienes participen puedan compartir experiencias, despejar dudas y conversar sobre diferentes aspectos relacionados con la lactancia humana.

También habrá espacio para abordar mitos y dudas frecuentes y continuar promoviendo el acompañamiento de las lactancias deseadas.

La actividad se desarrolla en el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Humana y apunta a visibilizar la importancia de que las familias cuenten con información confiable y profesionales capacitados para acompañarlas durante este proceso.

Entrevista Completa: