La Municipalidad de Pergamino firmó un convenio marco de colaboración institucional con Clínica Pergamino con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso a prestaciones médicas para empleados municipales y sus familias.

El acuerdo permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a distintos servicios de salud y bienestar brindados por la institución médica, mediante un sistema de acreditación coordinado entre ambas partes.

Entre las prestaciones contempladas se incluyen guardia y atención de urgencias las 24 horas, consultas médicas generales y especializadas, estudios diagnósticos y de laboratorio, servicios de kinesiología, nutrición y salud laboral, internación clínica y unidades críticas, además de procedimientos quirúrgicos.

Durante la firma estuvieron presentes el intendente Javier Martínez; el secretario de Gobierno Karim Dib; la secretaria de Salud Erica Períes; la directora de Recursos Humanos Flavia Cascardo; y por parte de Clínica Pergamino, su presidente Esteban Ramella; el director médico Julio Lanternier; y el gerente general Diego Parra.

Desde la Clínica Pergamino destacaron la importancia del acuerdo. “La idea es acercarnos a través de nuestras prestaciones de salud a los empleados municipales que tienen IOMA y brindarles una prestación de servicios. Hemos dispuesto una cartilla especial e involucrado todos los servicios que prestamos desde la clínica para que puedan ser atendidos en Pergamino”, expresó Ramella.

Por su parte, Karim Dib remarcó que “la firma de este convenio es una evidencia más del cumplimiento de uno de nuestros principales ejes de gobierno, que es la articulación público-privada”.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años y no implicará costos para el Municipio, ya que las prestaciones serán cubiertas por la obra social correspondiente.

Asimismo, se conformará una comisión de seguimiento integrada por representantes municipales y de la clínica, encargada de monitorear el funcionamiento del acuerdo y optimizar su implementación.

Con esta iniciativa, el Municipio continúa impulsando acciones orientadas a mejorar el bienestar de los trabajadores municipales, fortaleciendo el acceso a la salud mediante el trabajo conjunto con instituciones de la comunidad.

Ante dudas o inquietudes, los empleados municipales podrán acercarse a la Dirección de Recursos Humanos para solicitar más información.