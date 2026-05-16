El 16 de mayo de 2006 murió Jorge Porcel, una de las figuras más populares y controvertidas del espectáculo argentino. Tenía 69 años y falleció en Miami, ciudad donde se había radicado en sus últimos años, luego de atravesar una larga lucha contra diversos problemas de salud, entre ellos obesidad, artrosis y Parkinson. Dos décadas después, su nombre sigue ocupando un lugar central en la historia del humor nacional, aunque su figura todavía genera opiniones divididas entre colegas, familiares y quienes compartieron escenario con él.

Nacido el 7 de septiembre de 1936 en Buenos Aires, Porcel dio sus primeros pasos en el mundo artístico a fines de los años ‘50 realizando imitaciones en un restaurante de Barracas. Allí fue descubierto por el conductor uruguayo Juan Carlos Mareco, “Pinocho”, quien lo recomendó para integrar el exitoso ciclo radial La Revista Dislocada. Ese programa marcaría el comienzo de una carrera meteórica en la que compartió espacio con figuras como Carlitos Balá, Mario Sapag, Nelly Beltrán y Raúl Rossi.

Sin embargo, el gran salto a la fama llegaría en el cine. Tras participar en Disloque en Mar del Plata en 1962, consiguió su primer papel protagónico en El Gordo Villanueva (1964), película que lo consolidó como una de las nuevas caras de la comedia popular argentina. A partir de allí construyó una extensa trayectoria cinematográfica que incluyó cerca de cincuenta películas y que tuvo un cierre inesperado en Hollywood, con su participación en Carlito’s Way (1993), dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino.

Pero si hay una etapa imborrable en la carrera de Porcel, esa fue la dupla artística que formó junto a Alberto Olmedo durante las décadas del ‘70 y ‘80. Juntos protagonizaron películas, programas de televisión y obras teatrales que marcaron una época y redefinieron el humor masivo en la Argentina. Rodeados de figuras como Susana Giménez, Moria Casán, Javier Portales y Mario Sánchez, construyeron un fenómeno popular que todavía hoy sigue siendo recordado.

Aunque detrás del éxito también hubo tensiones. Con el paso de los años comenzaron a circular versiones sobre una supuesta rivalidad entre ambos capocómicos. Según la leyenda, una frase pronunciada por Porcel en camarines —en la que habría dicho que Olmedo era un “ancla” para su carrera— habría deteriorado definitivamente la relación. Los egos, la competencia profesional y las diferencias personales terminaron por enfriar un vínculo que parecía inseparable ante las cámaras.

La muerte de Olmedo, ocurrida el 5 de marzo de 1988 tras caer desde el piso 11 del edificio Maral 39 en Mar del Plata, impactó profundamente en Porcel. A partir de entonces, su carrera comenzó a perder fuerza y su vida tomó otro rumbo. En sus últimos años se acercó a la religión y se convirtió en pastor evangelista, alejándose progresivamente del ambiente artístico.

A veinte años de su muerte, Jorge Porcel sigue siendo una figura emblemática del espectáculo argentino. Dueño de un estilo único y de una presencia arrolladora, dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Pero también una historia atravesada por contradicciones, conflictos y claroscuros que todavía alimentan el debate sobre quién fue realmente el hombre detrás del personaje.