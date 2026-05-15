En una entrevista concedida al programa Nuestro Tiempo, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino, Tatiana Ledesma, recientemente elegida como nueva Secretaria General de SUTEBA Pergamino, habló sobre el presente de la educación, los desafíos que atraviesan los docentes y los principales ejes de la nueva conducción sindical.

Ledesma definió el contexto actual como “un tiempo de época bastante complejo”, marcado por discursos individualistas y situaciones de creciente tensión dentro de las escuelas. En ese sentido, sostuvo que el gremio debe fortalecer el trabajo colectivo y la cercanía con los docentes.

“Siempre mi mensaje hacia mis compañeros y compañeras docentes es la esperanza, no desde el verbo esperar sino desde el hacer con otros”, expresó, al tiempo que destacó la importancia del acompañamiento colectivo para afrontar las dificultades del sector.

Durante la charla, también hizo referencia a la sobrecarga laboral que atraviesan los trabajadores de la educación, producto —según señaló— de recortes y pérdida de recursos, situación que obliga a muchos docentes a buscar más trabajo para sostenerse económicamente.

Otro de los temas abordados fue la violencia en el ámbito escolar, problemática que recientemente motivó manifestaciones de docentes en Pergamino. Ledesma remarcó que desde el Frente de Unidad Docente se viene trabajando en protocolos distritales y en visibilizar estas situaciones.

“La demanda de nuestros propios compañeros y compañeras docentes nos pedía visibilizar lo que pasa dentro de las escuelas como un pedido de ayuda hacia las familias y la comunidad”, afirmó.

Respecto a la nueva etapa al frente de SUTEBA, aseguró sentirse “muy feliz” y asumir el desafío “con total compromiso y responsabilidad”, destacando además la continuidad de una línea de trabajo basada en la escucha permanente, la presencia en las escuelas y el asesoramiento gremial.

La dirigente también destacó la composición de la nueva conducción, integrada por docentes jóvenes y referentes con experiencia sindical, en una propuesta que definió como “plural y territorial”.

En otro tramo de la entrevista, Ledesma reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y las pantallas en la convivencia escolar y en los vínculos cotidianos. Señaló que la escuela representa hoy “otro tiempo”, más pausado y humano, en contraposición con la inmediatez que domina gran parte de la vida social actual.

Finalmente, reafirmó la importancia de la organización colectiva frente a las dificultades del sector educativo.

“La salida siempre es colectiva, siempre es con alguien más”, concluyó.

Desde LT35 destacaron la continuidad del diálogo con la nueva conducción de SUTEBA Pergamino en un contexto que calificaron como “difícil y desafiante” para la docencia bonaerense.

Entrevista Completa: