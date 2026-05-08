Por primera vez desde 2014, el Colegio Público de Abogados de Pergamino volverá a tener elecciones con más de una lista en competencia. Así lo confirmaron en diálogo con “Nuestro Tiempo”, por LT35 Radio Mon Pergamino AM1540, los abogados Mariano Cane y Leandro Giampieri, integrantes de una agrupación que busca disputar la conducción de la institución.

La elección está prevista para el próximo 15 de mayo y renovará parcialmente el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Cuentas. En esta oportunidad también se definirá la presidencia del Colegio.

Durante la entrevista, Mariano Cane —candidato a presidente— explicó que la lista surgió a partir de la necesidad de “oxigenar” la institución y generar una alternancia después de más de una década de gestión continuada.

“Creemos que los colegas necesitan una verdadera representación y que está bueno que exista otra alternativa para elegir”, señaló.

La nómina está integrada por abogados de distintos ámbitos del ejercicio profesional independiente. Entre quienes acompañan la propuesta se encuentran Daniela Baisac, Hernando Giampieri, Karen Solmi, Magalí Siciliani y Juliana De Noia, entre otros profesionales que integran tanto el Consejo Directivo como el Tribunal de Disciplina.

Por su parte, Leandro Giampieri destacó que la mayoría de los integrantes de la lista son “abogados de pasillo”, en referencia a quienes trabajan diariamente en tribunales y viven del ejercicio profesional independiente.

Reclamos por mayor representación y actividad institucional

Los entrevistados remarcaron que uno de los principales objetivos será fortalecer la defensa gremial de los matriculados y recuperar una mayor participación institucional del Colegio.

“Creemos que el Colegio tiene que pronunciarse en temas sensibles y defender las incumbencias profesionales”, sostuvo Giampieri, quien además cuestionó la falta de posicionamientos públicos ante recientes reformas laborales y judiciales.

También hicieron foco en la necesidad de reforzar la capacitación académica, generar convenios con universidades y acercar herramientas tecnológicas y beneficios concretos para jóvenes profesionales.

En ese sentido, advirtieron sobre las dificultades económicas que atraviesan muchos abogados y mencionaron datos vinculados al abandono del ejercicio profesional entre jóvenes matriculados.

“De 1.600 jóvenes abogados matriculados en 2024, unos 1.200 dieron de baja o suspendieron la matrícula ese mismo año”, señalaron, al remarcar la importancia del acompañamiento institucional.

Esperan la oficialización de la lista

Cane y Giampieri explicaron además que la agrupación presentó toda la documentación requerida para participar de los comicios y actualmente aguardan la oficialización definitiva de la lista por parte del Consejo Directivo del Colegio.

“Hemos cumplido con todos los requisitos legales y esperamos que el colega pueda elegir entre distintas opciones después de 12 años”, expresaron.

Actualmente, según indicaron, hay alrededor de 700 abogados matriculados en Pergamino, aunque sólo 398 se encuentran habilitados para votar por tener la matrícula al día.

Entrevista Completa: