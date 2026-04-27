En el marco del programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon AM 1540, el móvil de la emisora realizó una cobertura especial durante la presentación y entrega de becas llevada adelante este 27 de abril en Pergamino.

La actividad incluyó la comunicación de los resultados del proceso de selección, que fue desarrollado por el AST en conjunto con la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, integrada por concejales de distintos espacios políticos. Desde la organización destacaron que este trabajo conjunto permitió garantizar transparencia en la evaluación de los postulantes.

Durante el acto, se felicitó a los estudiantes seleccionados y se remarcó la importancia de acompañar sus trayectorias educativas en un contexto donde sostener los estudios implica un esfuerzo significativo. “Apostar a la educación es apostar al futuro”, señalaron, reafirmando el compromiso de continuar apoyando la formación de los jóvenes.

Uno de los oradores expresó su satisfacción por poder participar del reconocimiento al esfuerzo de los becarios, subrayando que la educación no solo representa una mejora individual, sino también un beneficio para toda la comunidad. En ese sentido, remarcó que el acceso al conocimiento es clave para fortalecer el capital humano y el desarrollo social.

Además, se destacó el rol del Estado local —tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante— en el acompañamiento de estas políticas educativas, entendiendo que invertir en formación es fundamental para el crecimiento de la ciudad.

El acto concluyó con la entrega de los beneficios a cada uno de los estudiantes, en un clima de reconocimiento y entusiasmo por los objetivos alcanzados y los desafíos que vendrán.

Listado de beneficiarios pergaminenses

Nivel secundario:

Santiago Nazareno Aznal, Zahira Micol Barreto, Miqueas Barros, Tiziana Malena Bigliardi, Rebeca María Bordón Morales, Natalia Gisel Bortel, Benjamín Cabrera, Urián Cabrera, Ian Caraballo, Francisco Andrés Carranza, Ludmila Cascardo, Valentina Cascardo Priano, Albertina Caporalini, Jazmín Rebeca Cejas, Alessio Martín Damiani, Máximo Andrés Distanza, Carolina Solage Dorado, Joel Drivet, Nadin Duma, Nicole Flores, Máximo Tiziano Guido, Keren Ayelen Gutiérrez, Bianca Nerea Hernández, Florencia Jauza, Alejo Adrián Lares, Ana Candela Lovera, Ignacio Facundo Lukman, Ciro Ignacio Mainente, Ludmila Yanel Misiewicz, Ciro Muñoz Risode, Zaira Luz Nieva, Tiziano Baltazar Osuna, Francisco Pereyra Corvini, Bautista Pereyra, Alexander Pérez, Martín Valentino Polizzi, Candela Rivarola Sarmiento, Francisco Lionel Robledo, Benicio Simón Rodríguez, Victoria Pilar Rodríguez, Delfina Andrea Santin, Wendy Savorgnan, Joaquín Sebastián Torcigliani, Nahiara Valentina Torres, Malena Ayelen Zeballos.

Nivel terciario:

Ximena Anslisio Jackel, Robertino Álvarez, María Valentina Balmaceda, Matías Nicolás Bocanera, Micaela Butullo Romagnoli, Antonio Capriotti, Thomas Colacilli, Malena Domínguez, M. Agustina Escalante Adorno, Mirna Fernández, Lola Flores, Valentina Gerardi, Natali Lorena Krenz, Gonzalo Krenz, Alex Daniel Lantella Cortez, Agustina Lazzaro, Ana Clara Lovera, Camila Lucero, Santino Magallanes, Susana Marisel Mandiuk, Juliana Martino, Cristian Leonel Mazadri, Silvina Alejandra Moccafighe, Candela Pacheco Peñalba, Carla Maribel Pérez, Celeste Agustina Pérez, Santiago Daniel Polanco, Ángela Aluminé Rodríguez, Cintia Pamela Rodríguez, Kenzo Sayal, Erika Melina Sosa, María Irina Tedesco, Francesca Zanocco, Milagros Vicca, Julieta Van Dick.

Nivel universitario:

Romina Soledad Aranda, Malena Baccarelli, Valentina Barbano, Josefina Bessone, Nicolás Esteban Blanco, Francisco Borges, Malena Caputa, Luisa Castelli, Luisina María Ceccoli, María Valentina Escalera, Sabrina Estefanía Galeano, Lourdes Gómez Rodríguez, Samira Jazmín Gómez, Valentino Lavatti, Thomas Lluy, María Joaquina López, Sofía Mendi, Agustín Moreno, Leyla María Nasta, Priscila Ailen Ortega, Martina Pololla Curini, Jorge Alejandro Rivadeneira, Juan Francisco Rodríguez Bustos, María Valentina Simón, Magalí Rocío Taddei, María Clara Veros, Rosario Yarroch.

Con esta política, Pergamino continúa fortaleciendo el acceso a la educación y generando más oportunidades para que jóvenes de la ciudad puedan desarrollarse académica y profesionalmente.

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