En el marco del móvil de Radio Mon AM 1540, realizado por Gabriel Di Falci en el programa “La Mañana de la Radio”, conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombaria, la directora de Veterinaria municipal, Fernanda Lauzzo, brindó un panorama del trabajo del área durante este 2026, marcado por un fuerte incremento en la demanda de servicios.

La funcionaria aseguró que el año viene “movidito”, con un notable aumento en las castraciones en todos los barrios de Pergamino, así como también en las localidades del partido. “Se está acercando mucha más gente que antes”, explicó, destacando que el crecimiento también se refleja en la vacunación antirrábica, uno de los ejes centrales del área.

En cuanto al funcionamiento del quirófano móvil, Lauzzo pidió paciencia a los vecinos debido a la alta demanda. Recordó que los turnos se otorgan desde temprano y que existe lista de espera, por lo que la organización logística se va ajustando constantemente para intentar cubrir todas las necesidades.

Otro de los puntos positivos que resaltó fue el incremento en las adopciones. Según detalló, actualmente se registran unas 70 adopciones anuales, un número significativamente mayor al de años anteriores. Entre los casos destacados, mencionó el de “Bravo”, un perro adoptado que está siendo entrenado por la Policía para tareas de detección de narcóticos.

Sin embargo, también advirtió sobre el aumento de denuncias por maltrato animal. “Se visibilizó mucho más y la gente está denunciando más”, indicó. En este sentido, explicó que cuando interviene la Fiscalía, el área cuenta con mayores herramientas legales, como la posibilidad de realizar allanamientos o el secuestro de animales en situaciones comprobadas de violencia.

Lauzzo remarcó la importancia de que los vecinos aporten pruebas al momento de denunciar, como fotos o videos, y recordó que las denuncias pueden realizarse en comisarías, fiscalías o de manera online.

Por último, adelantó que continuarán las jornadas de adopción —habitualmente realizadas en espacios públicos como Parque España— y convocó a la comunidad a acercarse para conocer a los animales en busca de un hogar.

“El cansancio existe, pero cuando ves resultados y que el trabajo sirve, pasa a un segundo plano”, concluyó.

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