En una entrevista realizada en el programa “La Mañana de la Radio” de AM 1540 Radio Mon de Pergamino, el referente gremial docente Ricardo Fusco expresó su preocupación por el aumento de situaciones de violencia en las escuelas del distrito.

El titular de la FEB local señaló que el escenario actual genera “preocupación, pero también ocupación”, ya que desde el sector se encuentran trabajando activamente con autoridades educativas y distintos organismos para abordar los conflictos que se presentan dentro de los establecimientos.

Fusco remarcó que los episodios son diversos y complejos: desde agresiones a docentes hasta amenazas, como el caso ocurrido en la Escuela N° 6 o la reciente amenaza de bomba en la escuela agrotécnica. En ese sentido, sostuvo que cada situación requiere un abordaje específico y advirtió sobre la necesidad de intervención de múltiples áreas del Estado.

Uno de los puntos centrales que planteó es la importancia de atender la salud integral de los estudiantes involucrados en hechos de violencia. “Un niño de 9 años con ese nivel de agresividad algo está atravesando, y necesita una respuesta”, explicó, al tiempo que pidió fortalecer el trabajo conjunto entre escuela, familia, salud y justicia.

En relación a las agresiones por parte de adultos hacia docentes, Fusco insistió en la necesidad de aplicar las sanciones previstas por la ley vigente, que contempla multas o arrestos. Además, destacó la intervención del fuero de menores en los casos que involucran a estudiantes.

El dirigente también vinculó esta problemática con el contexto social más amplio. “La violencia de la sociedad se está trasladando a la escuela”, afirmó, y agregó que factores como la pobreza, la mala alimentación y el consumo problemático agravan la situación. En esa línea, mencionó que “seis de cada diez chicos son pobres”, lo que impacta directamente en la dinámica escolar.

Por otro lado, valoró que en las últimas semanas comenzó a reconocerse la gravedad del problema tanto a nivel social como institucional. Indicó que hubo reuniones con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación para poner el tema en agenda y avanzar en estrategias conjuntas.

Finalmente, Fusco sostuvo que no existen soluciones inmediatas y que el abordaje debe ser sostenido en el tiempo: “La escuela sola no puede, el docente solo no puede. Esto requiere un trabajo permanente y articulado entre todos los sectores”.

La problemática, que ya había motivado una marcha docente por la no violencia, continúa encendiendo señales de alerta en la comunidad educativa de Pergamino.

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