Este domingo 14 de junio, LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540 ofrecerá una amplia cobertura de la actividad deportiva de la región, con transmisiones en vivo del Torneo Federal A y del Rally Regional, además de toda la información del fútbol local y el básquet pergaminense.

Douglas visita a El Linqueño por el Federal A

Por la decimotercera fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig se presentará este domingo en la ciudad de Lincoln para enfrentar a El Linqueño en el estadio Leonardo Costa.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas y contará con el arbitraje de Fernando Marcos, de la Liga de Bahía Blanca.

La transmisión especial de LT35 Radio Mon comenzará a las 14:00 horas, con relatos de José Luis Picarelli y comentarios de Marcelo Spiatta, llevando todas las alternativas del partido a través de AM 1540 y mediante streaming en lt35radiomon.com.ar.

Rally Regional: toda la emoción desde Salto

Los amantes del automovilismo también tendrán una cita imperdible este domingo con la cobertura especial del Rally Regional.

El Campeonato Regional de Rally disputará en el Partido de Salto la cuarta fecha de la temporada 2026, una competencia que promete reunir a los principales protagonistas de la especialidad en los caminos bonaerenses.

Desde las primeras horas de la mañana, todo el equipo de Autodeportes estará presente para transmitir en vivo cada detalle de la competencia por LT35 Radio Mon AM 1540 y vía streaming a través de lt35radiomon.com.ar.

Racing busca las semifinales del Seis Ligas

Por los cuartos de final del Torneo Seis Ligas, Racing visitará este domingo a Porteño de Colón en el encuentro revancha de la serie.

El partido comenzará a las 15:00 horas. En el cotejo de ida, la Academia logró una contundente victoria por 4 a 1, resultado que le permite afrontar la definición con una importante ventaja.

Se juega la segunda fecha de la Primera B

La actividad del fútbol local continuará este domingo con la disputa de la segunda fecha del campeonato de Primera B.

La programación indica que a las 15:00 horas jugarán Ocampo y Hernández, mientras que desde las 15:30 se enfrentarán Arroyo Dulce y Viajantes, Sirio y Guerrico, y Rancagua ante San José.

Básquet: comenzó una nueva fecha del torneo de Primera División

La nueva jornada del básquet local se puso en marcha anoche con dos encuentros.

Juventud derrotó a Pampa de Salto por 83 a 61, mientras que Ricardo Gutiérrez superó como visitante a Sports por 77 a 65.

La fecha se completará el lunes con los siguientes partidos:

Sirio vs. Comunicaciones (21:00 hs.)

Argentino vs. Alianza (21:15 hs.)

Sportivo Rojas vs. Gimnasia (20:30 hs.)

Seguí toda la emoción por Radio Mon

Como siempre, LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540 acompañará los principales acontecimientos deportivos de la región con transmisiones en vivo, información actualizada y el mejor equipo periodístico.

Los oyentes podrán seguir toda la programación a través de AM 1540 o desde cualquier lugar del país y del mundo ingresando a lt35radiomon.com.ar.