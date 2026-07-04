La Selección Argentina consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3 a 2 a Cabo Verde en un intenso partido disputado en Miami, que recién se definió en el tiempo suplementario.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegaba con puntaje ideal tras sus victorias frente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), pero se encontró con un rival que cumplió con lo que había anticipado el entrenador argentino en la previa: un conjunto fuerte, ordenado y dispuesto a dar pelea hasta el final.

Argentina dominó gran parte del primer tiempo, aunque le costó encontrar espacios ante la sólida actuación del arquero Vozinha. Lionel Messi tuvo las primeras aproximaciones con un remate cruzado y un tiro libre, hasta que a los 29 minutos apareció para abrir el marcador. Tras una excelente asistencia de Lisandro Martínez, el capitán controló dentro del área y definió con su habitual calidad para marcar el 1-0. Fue su séptimo gol en el torneo y el vigésimo de su carrera en Copas del Mundo.

En el complemento, Cabo Verde adelantó sus líneas y encontró el empate a los 14 minutos gracias a Laros Duarte, que definió con un preciso remate cruzado. A partir de allí, la Albiceleste generó varias situaciones claras, pero volvió a encontrarse con la gran figura del partido, Vozinha, que sostuvo a su equipo y llevó el encuentro al tiempo suplementario.

Ya en el alargue, apenas a los dos minutos, Lisandro Martínez aprovechó una pelota suelta dentro del área y con un potente remate puso nuevamente en ventaja a la Argentina. Sin embargo, la emoción continuó porque Jovane Cabral marcó un verdadero golazo para establecer el 2-2 y mantener la incertidumbre.

Cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales, Cristian «Cuti» Romero apareció en el segundo tiempo suplementario para conectar un certero cabezazo cruzado y decretar el definitivo 3-2 que selló el pase argentino.

Con esta victoria, Argentina avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que previamente eliminó a Australia en la definición por penales. El encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00, en la ciudad de Atlanta.

Síntesis

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde (2): Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Goles: Lionel Messi (29′ PT), Laros Duarte (14′ ST), Lisandro Martínez (2′ PTS), Jovane Cabral (14′ PTS) y Cristian Romero (6′ STS).

Argentina sigue en carrera y buscará dar un nuevo paso rumbo al sueño mundialista cuando se mida ante Egipto por un lugar en los cuartos de final.