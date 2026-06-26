Radio Mon Pergamino volverá a vivir un intenso fin de semana deportivo con una completa cobertura de la actividad regional, destacándose la transmisión del partido de Douglas Haig por el Torneo Federal A y la cobertura especial del Automovilismo Zonal desde Arrecifes con el equipo Autodeportes.

Douglas visita a Independiente de Chivilcoy

Por la 15ª fecha de la primera fase del Torneo Federal A, Douglas Haig será visitante de Independiente de Chivilcoy este domingo desde las 15:00, en el estadio Raúl Lungarzo.

El encuentro será arbitrado por José Darío Sandoval, de la Liga de Concordia.

La previa y transmisión en vivo por AM 1540 Radio Mon comenzarán a las 14:00, con todo el equipo deportivo llevando las alternativas del encuentro a los oyentes.

La fecha se completará con los siguientes partidos:

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo

Escobar FC vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay

9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia de Chivilcoy

Se juegan las revanchas del Torneo Seis Ligas

Este domingo se disputarán los encuentros de vuelta de las semifinales del Torneo Seis Ligas:

15:00: Defensores de Salto vs. Racing

Defensores de Salto vs. Racing 16:00: Argentino de Rojas vs. El Huracán de Rojas

En la categoría Sub 23, la programación será:

Lunes 20:00: Provincial vs. Douglas Haig

Provincial vs. Douglas Haig Sábado 16:00: CUSA de Salto vs. Racing de Colón

Comienza el Torneo Local de Primera A

El fútbol pergaminense pone primera este viernes con el inicio del Torneo de Primera A:

Viernes 20:00: Provincial vs. Gimnasia

Provincial vs. Gimnasia Sábado 16:00: Argentino vs. Douglas

Argentino vs. Douglas Domingo 15:00: Juventud vs. El Socorro, Alfonzo vs. Tráficos Old Boys y Sports vs. Alem.

Por su parte, la Primera B disputará la cuarta fecha, que comenzará el sábado desde las 15:00 con el partido entre Sirio y San José.

El Automovilismo Zonal acelera en Arrecifes

El Automovilismo Zonal disputará este fin de semana la cuarta fecha del campeonato en el circuito El Costanero de Arrecifes, con la tradicional competencia de pilotos invitados para todas las categorías fiscalizadas por FEDENOR.

La actividad también tendrá transmisión especial de Radio Mon, con la cobertura del equipo Autodeportes, que llevará toda la emoción del automovilismo regional desde el circuito arrecifeño.