El vecino pergaminense fue entrevistado en el programa Nuestro Tiempo de Radio, que conduce Carly Antúnez Clerc por Radio Mon, donde contó cómo la red mundial de radioaficionados volvió a convertirse en un recurso fundamental para comunicar a familias con sus seres queridos tras el devastador terremoto que afectó a Venezuela.

En situaciones donde la telefonía celular, internet y los servicios tradicionales dejan de funcionar, la radio vuelve a demostrar su enorme valor. Así lo explicó Luis Castaneira, radioaficionado de Pergamino, quien mantiene contacto permanente con colegas ubicados en las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Durante la entrevista en Nuestro Tiempo de Radio, Castaneira relató que desde el inicio de la emergencia permanece conectado prácticamente las 24 horas con operadores que trabajan desde el lugar de la tragedia, recibiendo información en tiempo real y colaborando para localizar personas buscadas por sus familiares.

«Cuando se apaga el teléfono, cuando no hay internet y no queda ninguna otra forma de comunicación, ahí estamos los radioaficionados», expresó.

Miles de personas continúan siendo buscadas

Según la información que recibe a través de la red internacional de radioaficionados y de plataformas colaborativas utilizadas durante la emergencia, 61.709 personas fueron reportadas, de las cuales 51.946 permanecían sin contacto, mientras que 9.763 habían sido localizadas, entre ellas sobrevivientes y víctimas fatales.

Castaneira señaló que la situación humanitaria es crítica y aseguró que gran parte de la asistencia inicial está siendo brindada por vecinos y brigadas de rescate internacionales.

«No tienen prácticamente recursos. Hay sectores donde trabajan con una sola retroexcavadora para sostener estructuras mientras buscan personas atrapadas», explicó.

Una red solidaria que no se detiene

El radioaficionado destacó la labor conjunta que realizan operadores de Venezuela, Argentina, México, Estados Unidos y otros países, quienes mantienen activas las comunicaciones de emergencia cuando los sistemas convencionales quedan fuera de servicio.

Además, recordó que los radioaficionados ya habían cumplido un papel similar durante el terremoto de México y otras catástrofes internacionales.

Ayuda para los venezolanos que viven en Pergamino

Conmovido por la incertidumbre que viven muchas familias, Luis Castaneira decidió poner su estación de radio al servicio de los venezolanos residentes en Pergamino y la región que necesiten obtener información sobre familiares afectados por el terremoto.

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse directamente con él.

Contacto de Luis Castaneira

📞 2477 58-17-87

«Lo que quiero es que quienes tengan familiares en Venezuela puedan contar con una herramienta más para saber cómo están. Esa angustia de no tener noticias es terrible», afirmó.

Cuando todo falla, la radio sigue comunicando

La historia de Luis Castaneira vuelve a poner en valor el trabajo silencioso y solidario de los radioaficionados, quienes, lejos de cualquier interés económico, mantienen operativas redes de comunicación capaces de conectar personas cuando las tecnologías habituales dejan de funcionar.

Una tarea que, una vez más, demuestra que la radio puede ser mucho más que un medio de comunicación: puede convertirse en un verdadero puente de esperanza.

Entrevista Completa: