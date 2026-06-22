La Selección Argentina logró una valiosa victoria por 2 a 0 frente a Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. En una noche inolvidable en Dallas, Lionel Messi volvió a ser la gran figura del equipo de Lionel Scaloni al marcar los dos goles del encuentro y escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol.

El partido comenzó con una oportunidad inmejorable para la Albiceleste. A los pocos minutos, el árbitro sancionó un penal sobre Lautaro Martínez tras la intervención del VAR. Messi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue contenido y Argentina dejó pasar la chance de abrir el marcador.

Lejos de derrumbarse, Austria ganó confianza y complicó por momentos al conjunto nacional con la posesión de la pelota y una intensa presión en la mitad de la cancha. La Selección tuvo dificultades para encontrar fluidez en el juego y sufrió durante varios pasajes del primer tiempo.

Sin embargo, la jerarquía de Messi volvió a aparecer cuando más se la necesitaba. A los 38 minutos, Facundo Medina envió un centro rasante desde la izquierda y el capitán argentino definió de primera para colocar la pelota junto al palo derecho del arquero Alexander Schlager. El gol no solo significó la apertura del marcador, sino también un récord histórico para el rosarino.

Con esa conquista, Messi superó la marca de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, reafirmando su condición de leyenda del fútbol mundial.

En el complemento, Argentina controló mejor las acciones y volvió a golpear con otro tanto de su capitán para sellar el 2 a 0 definitivo y asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Con seis puntos en el Grupo J, el equipo de Scaloni ya está clasificado a los 16avos de final y cerrará su participación en la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Jordania. La ilusión mundialista sigue intacta y, una vez más, tiene a Lionel Messi como principal protagonista.