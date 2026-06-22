En diálogo con Radio Mon AM 1540, el secretario de Desarrollo Social de Pergamino, Juan Manuel Batallanes, destacó el trabajo que lleva adelante la dependencia municipal y trazó los principales objetivos para el año 2026, poniendo énfasis en la articulación entre áreas, la generación de suelo urbano, el fortalecimiento del deporte y la educación, y la cercanía con los vecinos.

Batallanes explicó que la Secretaría de Desarrollo Social cuenta actualmente con tres grandes subsecretarías: Tierras, Deportes y Educación, además de áreas como Discapacidad, Juventud y la Dirección de la Mujer y la Familia, lo que permite abordar de manera integral distintas necesidades de la comunidad.

En materia de tierras, remarcó que continúan avanzando los programas de regularización dominial y escrituración social, junto con la generación de nuevos lotes con servicios a través de convenios y proyectos urbanísticos destinados a familias de Pergamino.

Respecto al deporte, destacó la infraestructura con la que cuenta la ciudad y el impacto que tendrá la próxima inauguración del microestadio. Según señaló, estas inversiones posicionan a Pergamino como un polo de atracción para eventos deportivos de alcance nacional, generando además movimiento económico y turístico.

El funcionario también valoró la articulación entre Educación y Deportes, permitiendo que niños y jóvenes que participan en los Centros de Desarrollo Comunitario accedan a distintas actividades y espacios de la Villa Deportiva.

Otro de los puntos resaltados fue el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, especialmente a través de programas como “La Muni en tu Barrio”, una iniciativa que acerca servicios municipales a distintos sectores de la ciudad. Tras desarrollarse en barrios como Mastrángelo, Hernández y Newbery, la próxima edición tendrá lugar en barrio Güemes.

Además, Batallanes puso en valor el funcionamiento del Parque de Educación Vial, una propuesta que combina el aporte del sector público y privado, destacando la importancia de generar sinergias que beneficien a la comunidad.

Un año de intensa gestión

Consultado sobre las expectativas para 2026, el secretario aseguró que será un año de mucho trabajo y remarcó que la gestión encabezada por el intendente Javier Martínez mantiene el mismo ritmo de trabajo independientemente del calendario electoral.

“El 2026 es un año de mucho trabajo. En esta gestión se trabaja con la misma intensidad sea o no un año electoral. La demanda y el compromiso son los mismos”, afirmó.

Finalmente, Batallanes destacó el trabajo coordinado entre las distintas secretarías municipales y sostuvo que el objetivo principal es brindar respuestas a los vecinos de Pergamino y de las localidades del partido.

“Cuando un vecino tiene una necesidad, no distingue de qué área depende la solución. Lo importante es que el Municipio esté presente y pueda dar respuestas”, concluyó.