En una nueva salida del móvil de «La Mañana de la Radio» por LT35 Radio Mon AM 1540, el periodista Gabriel DiFalci visitó el Espacio de Educación Musical Vibra Suzuki, donde dialogó con su directora, Ani Carchenilla, sobre una propuesta educativa que utiliza la música como herramienta para el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos.

Durante la entrevista, Calzonilla explicó que el Método Suzuki, creado por el pedagogo japonés Shinichi Suzuki, se basa en la idea de que las personas aprenden la música de la misma manera en que adquieren su lengua materna: a través del entorno, la escucha, la repetición, el juego y el acompañamiento familiar.

«Más que un método, es una filosofía de vida. Me ayudó como mamá, como docente y como instrumentista, y hoy buscamos acompañar el desarrollo de cada persona respetando sus tiempos y potenciando sus capacidades», señaló.

Propuestas para todas las edades

El espacio ofrece programas destinados a diferentes etapas del desarrollo:

Primeras Infancias Latido Musical (0 a 1 año) Vínculo Musical (2 a 3 años) Exploradores Musicales (4 a 5 años)

Neurodesarrollo Musical Programas para niños, adolescentes y adultos con discapacidad o desafíos en el desarrollo.

Formación instrumental Violonchelo Guitarra Piano (desde septiembre)

Capacitación Docente en Formación Suzuki

Uno de los aspectos destacados es el trabajo interdisciplinario que desarrollan desde este año con la psicopedagoga y licenciada en Estimulación Temprana Ramina Enríquez Estrada, quien acompaña el programa de Neuromúsica, combinando el abordaje individual con las actividades musicales grupales.

Inscripciones abiertas durante todo el año

Ani Carchenilla explicó que no existen requisitos previos para comenzar.

«Solo hacen falta ganas de aprender y una familia comprometida que acompañe el proceso. Como el aprendizaje es individual, las personas pueden incorporarse en cualquier momento del año, siempre que haya lugar en los grupos.»

¿Dónde funciona?

El Espacio de Educación Musical Vibra Suzuki está ubicado en Valentín Potente 460, barrio Medina, entre Maipú y San Odolfo.

Quienes deseen obtener más información o consultar por horarios pueden comunicarse al 2477-222425 o seguir sus redes sociales:

Instagram: @vibrasuzuki.ar

@vibrasuzuki.ar Facebook: Vibra Suzuki

Una propuesta innovadora que invita a descubrir la música como una herramienta para aprender, crecer y desarrollar habilidades desde los primeros meses de vida hasta la adultez.

Entrevista Completa: