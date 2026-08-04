En una nueva edición de «La Mañana de la Radio», el programa que conducen Claudio Santamaría y Jorge Cofré por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, visitaron los estudios dos alumnos del Instituto Juan Anchorena de la localidad de Urquiza para presentar un proyecto educativo que busca fortalecer la enseñanza y el conocimiento de las danzas folclóricas en las escuelas.

Álvaro Calabrese y Pía Castañares contaron que participan de la Feria de Ciencias con una iniciativa que apunta a revalorizar nuestras raíces culturales, especialmente en aquellos establecimientos educativos que no cuentan con la materia Danza dentro de su plan de estudios.

Durante la entrevista explicaron que, tras realizar encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes, detectaron que muchos alumnos desconocen las danzas tradicionales y que, en numerosos actos escolares, se interpretan coreografías sin respetar la historia, la vestimenta o el significado de cada baile.

Frente a esa realidad, desarrollaron un material didáctico y audiovisual elaborado íntegramente por ellos, pensado para que docentes y alumnos puedan acceder a información confiable sobre las distintas danzas folclóricas, su historia, la vestimenta adecuada y el contexto en el que deben bailarse durante las fechas patrias.

«Queremos que las escuelas que no tienen la materia Danza puedan conocer nuestras raíces culturales y tengan herramientas para trabajar correctamente el folclore», explicaron los estudiantes.

Todo el contenido está disponible de manera gratuita a través de la cuenta de Instagram @danzarte_denuevo, donde publican videos, explicaciones, imágenes y recursos educativos que pueden ser utilizados por instituciones educativas de cualquier localidad del país.

Durante la charla, Claudio Santamaría destacó el valor de la propuesta y felicitó a los jóvenes por el compromiso con la preservación de la cultura popular argentina, remarcando que el material también puede ser útil para clubes, centros de jubilados y otras instituciones que organizan actividades relacionadas con el folclore.

Antes de finalizar la entrevista, Álvaro y Pía adelantaron que este viernes representarán al Instituto Juan Anchorena en la instancia regional de la Feria de Ciencias que se desarrollará en la ciudad de Colón, donde presentarán este innovador proyecto.

Desde Radio Mon felicitamos a los alumnos por su iniciativa y les deseamos el mayor de los éxitos en la próxima etapa de la competencia, destacando el valor de promover y mantener vivas nuestras tradiciones a través de la educación.

Entrevista Completa: