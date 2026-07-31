Luego de una emotiva función de prensa, «Potencia Pergamino El Show» abrió oficialmente el telón con la promesa de convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del año en la ciudad. En una entrevista con Pamela Lombari, en el programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino, el director y creador del espectáculo, Tomás Pérsico, compartió las sensaciones de ver concretado un proyecto que demandó meses de intenso trabajo y que reúne a más de un centenar de artistas locales sobre un mismo escenario.

«Fue muy emocionante verlo hecho realidad después de tres meses de ensayo en los que todo era imaginar cómo sería el escenario. Llegar al gimnasio del Parque Municipal y verlo completamente transformado fue increíble», expresó Pérsico, quien junto a Yamila Miranda creó y dirige una propuesta que combina danza, circo, música, acrobacias, tecnología, iluminación y una historia que atraviesa toda la puesta.

Uno de los aspectos que más sorprendió a quienes asistieron al preestreno fue la transformación del Gimnasio del Parque Municipal. La producción logró convertir ese espacio en una sala de espectáculos de gran formato, con una impactante puesta escenográfica, un imponente escenario y un despliegue técnico que comienza desde el mismo ingreso del público. «La idea era que la gente entrara y no reconociera el gimnasio. Queríamos que viviera una experiencia desde el primer momento», explicó el director.

Durante la entrevista, Pérsico destacó que uno de los grandes valores del espectáculo es el trabajo conjunto con referentes de distintas disciplinas artísticas de Pergamino. El flamenco estuvo a cargo de Patricia Lorenzi y Victoria, la danza clásica fue dirigida por Melanie Guzmán, el folklore y el malambo por Hernán Zárate, la danza árabe por Don Quino Churín y las acrobacias circenses por Fernando Villalba, entre otros profesionales que aportaron su experiencia para construir una propuesta integral.

«Nuestros bailarines terminaron convirtiéndose en artistas versátiles. Muchos llegaron con una sola especialidad y hoy pueden interpretar distintos estilos de danza. Eso habla del enorme talento que tenemos en Pergamino», sostuvo.

La historia que propone «Potencia» también tiene un fuerte contenido emocional. El personaje principal atraviesa un momento de tristeza y pérdida de confianza, pero encuentra nuevamente su fuerza gracias al arte y a las distintas expresiones de la danza. «Cada disciplina le devuelve la potencia al personaje y también busca transmitir ese mensaje al público», explicó Pérsico, quien además interpreta el papel central de la obra.

Pamela Lombari destacó especialmente el nivel artístico y técnico de la producción, el trabajo de coordinación detrás de escena, la calidad del vestuario, la iluminación y la escenografía, además del protagonismo que tienen todos los artistas que integran el elenco. «Se nota el enorme trabajo de equipo. Hay mucho talento en Pergamino y este espectáculo demuestra que nuestros artistas están a la altura de cualquier producción que pueda verse en Buenos Aires», afirmó la conductora.

Las palabras emocionaron al director, quien respondió: «Es exactamente lo que buscamos. Que la gente conozca el talento que hay en nuestra ciudad. Potencia es un show creado por pergaminenses, hecho por pergaminenses y para los pergaminenses».

Pérsico también resaltó el compromiso del equipo para seguir mejorando cada función. «Ahora volvemos a ensayar porque queremos corregir cada detalle. Hay muchísimo trabajo detrás de cada entrada, cada salida y cada cambio de escena. Todo el equipo está comprometido para que el espectáculo sea cada vez mejor», aseguró.

La producción cuenta además con un importante despliegue técnico en iluminación, sonido y ambientación, elementos que fueron especialmente valorados durante la función de prensa. La combinación de efectos visuales, tecnología y un elenco integrado por artistas de distintas disciplinas convierte a «Potencia Pergamino El Show» en una propuesta inédita para la ciudad.

Con localidades agotadas para su estreno y una gran expectativa del público para las funciones siguientes, el espectáculo se perfila como uno de los grandes eventos culturales del año en Pergamino. Más que un show de danza, «Potencia» es una celebración del talento local, una producción que demuestra que la ciudad cuenta con artistas capaces de ofrecer un espectáculo de nivel profesional y de emocionar al público con una propuesta íntegramente concebida, creada y realizada por pergaminenses.

Entrevista Completa: