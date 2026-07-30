En el marco de la décima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, el concejal Gustavo Ciuffo, del bloque Juntos por el Cambio – Hechos, presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Municipal de Integración Deportiva, una iniciativa que apunta a facilitar el acceso de niños y adolescentes de programas sociales municipales a los clubes deportivos del partido.

Durante una entrevista en «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon AM 1540, el edil explicó que la propuesta surge tras analizar la importante infraestructura deportiva con la que cuenta Pergamino, donde funcionan más de 50 clubes vinculados a distintas ligas, asociaciones y federaciones.

El proyecto propone que jóvenes que participan en programas municipales como NIDO, Envión, Emprender, Cabaña Joven, Hogar Convivencial y Centros Comunitarios, y que sean evaluados por las áreas correspondientes, puedan acceder a becas para desarrollar actividades deportivas en clubes de la ciudad y del partido.

Según explicó Ciuffo, el municipio actuaría como nexo entre las instituciones públicas y los clubes, sin otorgar subsidios económicos. Las becas serían brindadas por las propias entidades deportivas, que ya manifestaron una buena recepción de la iniciativa durante las reuniones previas mantenidas con el concejal.

«Lo que buscamos es unir las dos puntas: los programas municipales, donde los chicos reciben distintos tipos de formación, y los clubes, que cumplen un rol fundamental en la educación no formal y en el desarrollo social de los jóvenes», señaló.

El edil destacó que la propuesta no solo beneficiará a quienes hoy no pueden afrontar el costo de una cuota societaria, sino que también fortalecerá el vínculo entre los clubes y las familias de los nuevos deportistas, favoreciendo la integración social y la participación comunitaria.

Además, remarcó la importancia que tienen los clubes en la formación de deportistas argentinos, recordando que la gran mayoría de quienes integran selecciones nacionales surgieron de estas instituciones.

Próximo paso legislativo

Tras su ingreso al Concejo Deliberante, el proyecto será analizado en la Comisión de Salud y Deportes, donde podrá recibir observaciones y aportes de los distintos bloques políticos antes de volver al recinto para su tratamiento.

Ciuffo se mostró optimista respecto al acompañamiento que podría recibir la iniciativa y sostuvo que se trata de una propuesta con un claro objetivo de inclusión.

«Queremos que aquellos chicos que hoy no tienen la posibilidad de acceder a un club por cuestiones económicas puedan hacerlo mediante un proceso de evaluación y compromiso, generando oportunidades de crecimiento deportivo y social», concluyó.