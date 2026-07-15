La Selección Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del fútbol mundial. En una semifinal cargada de emoción, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 a Inglaterra con una remontada épica y se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo.

El conjunto inglés abrió el marcador a los 55 minutos por intermedio de Anthony Gordon, que aprovechó un centro de Morgan Rogers para poner en ventaja a los europeos. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la Albiceleste fue en busca del empate y dominó gran parte del encuentro.

La igualdad llegó a los 85 minutos gracias a un potente remate de Enzo Fernández desde fuera del área, tras una gran asistencia de Lionel Messi. Cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció Lautaro Martínez. A los 92 minutos, el delantero conectó de cabeza un preciso centro de Messi y desató el delirio de los miles de argentinos que colmaron el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Argentina fue ampliamente superior durante gran parte del partido y encontró el premio a su insistencia en los minutos finales, ante una Inglaterra que decidió replegarse tras conseguir la ventaja y terminó pagando caro esa estrategia.

Con este triunfo, la Selección disputará una nueva final del Mundial el próximo domingo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el gran objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y hacer historia con un bicampeonato mundial.

Lionel Messi volverá a disputar una final de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas en alcanzar esa marca. La ilusión de todo un país está más viva que nunca y Argentina quedó a un solo paso de escribir otra página dorada en su historia futbolística.